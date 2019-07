Le grossiste à valeur ajoutée annonce l’entrée à son catalogue de l’éditeur Pulse Secure, spécialisé dans les solutions de connectivité VPN et le contrôle d’accès réseau (NAC). Ce dernier lui a confié la distribution de l’ensemble de son catalogue sur les marchés français, marocain, tunisien, algérien, ivoirien, camerounais, sénégalais, gambien, guinéen et gabonais. Un catalogue qui s’est récemment ouvert à de nouveaux champs d’intervention comme le Software-Defined Perimeter (soit périmètre défini par logiciel ou SDP) et les Applications Delivery Controllers (autrement dit les contrôleurs de livraison d’applications ou ADC).

« Pulse Secure est un acteur dominant sur les marchés du VPN et du NAC depuis de nombreuses années, avec des produits solides et une image de marque très positive, explique Zouhir El Kamel, PDG de Config, dans un communiqué. Son expansion récente dans le SDP et l’ADC crée de réels leviers de différenciation par rapport à nos concurrents, ainsi qu’une solution complète pour nos partenaires face aux menaces d’aujourd’hui et de demain ». Le PDG précise que l’équipe technique Config maîtrise déjà parfaitement les solutions Pulse Secure et connait bien l’équipe dirigeante de Pulse Secure EMEA Sud depuis une précédente collaboration.

Config a entamé une campagne d’information et de formation via des webinaires, des sessions techniques et un roadshow pour sensibiliser ses clients aux bénéfices des solutions Pulse Secure. Une première série de séminaires aura lieu entre juin et octobre en France et au Maroc. Config est également chargé de déployer la nouvelle formule du programme partenaire de Pulse Secure à tous ses partenaires en France et en Afrique.

Le VAD adresse plus de 1000 revendeurs, VAR, consultants IT et intégrateurs en France et en Afrique francophone. Basée à Paris, la société compte plus de 120 salariés et plusieurs filiales (Suisse, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire et Afrique subsaharienne).