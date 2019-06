Imperva a signé un accord portant sur l’acquisition de Distil Networks , un spécialiste de la gestion de bots. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

L’éditeur de solutions de protection des données basé à Redwood Shores a expliqué que cette acquisition offrirait à ses clients les moyens nécessaires à la protection de leurs applications et de leurs API. La combinaison des deux produits permettrait notamment une meilleure défense contre les vecteurs d’attaque automatisés les plus critiques tels que les ATO et le scraping. « Distil Networks est un leader mondialement reconnu en matière d’atténuation des attaques automatisées. Cet accord cadre parfaitement avec notre vision qui consiste à fournir des solutions de cybersécurité de premier ordre qui protègent les entreprises tout au long de leur parcours dans le cloud », insiste dans un communiqué Chris Hylen, CEO d’Imperva. « Distil Networks nous offre une solution complète de gestion des robots qui identifie, répond et gère toute une gamme d’attaques automatisées, quel que soit le lieu où les applications ou API sont déployées. »

Basé à San Francisco, Distil Networks a été fondé en 2011 et emploie 110 personnes selon LinkedIn. D’après Crunchbase cette fois, la société a collecté 59 millions de dollars en 11 tours de table, dont le plus récent, de 21 millions de dollars, a eu lieu en août 2016.

Distil Networks apparait parmi les leaders dans le Magic Quadrant for Web Application Firewalls du deuxième trimestre 2018, et est cité dans le Forrester Wave Web Application Firewalls du deuxième trimestre 2018, le Forrester Wave DDoS Mitigation Solutions du quatrième trimestre 2017 et le Forrester New Wave Runtime Application Self-Protection (RASP) du premier trimestre 2018.

En octobre dernier, le fonds Thoma Bravo a pris le contrôle d’Imperva pour 2,1 milliards de dollars.