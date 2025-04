78% des entreprises européennes ont l’intention de s’extraire de l’emprise des multinationales américaines du numérique mais 32% seulement en ont déjà fait une priorité en matière d’investissement, selon une récente étude Ipsos commandée par Yousign et menée auprès de 4.000 personnes actives en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

La dépendance aux GAFAM (Google, Microsoft, Meta ou Amazon) inquiète 46% des répondant·e·s européen·ne·s (43% en France) face à la montée des tensions commerciales liées à la stratégie américaine de hausse des droits de douane. Ces préoccupations sont particulièrement marquées en Italie (54%) et en Espagne (51%), où la souveraineté numérique est perçue comme un levier stratégique.

Face aux pratiques controversées de plateformes extra-européennes, 69% des professionnel·le·s en Europe estiment que l’éthique des prestataires IT est un critère de sélection important dans les appels d’offre.

Si 58% considèrent la localisation des serveurs en Europe comme un critère important de choix de prestataire cloud, près de 4 personnes interrogées sur 10 (37%) ne savent pas où sont basés les serveurs de leurs outils numériques. Au sein des services les plus concernés dans l’entreprise (finance, juridique et RH), 31% ne savent pas où sont stockées les données critiques.

« La dépendance critique de l’Europe envers des solutions étrangères dans de nombreux domaines clés nous expose à des risques importants », déclare Alban Sayag, PDG de Yousign, dans un communiqué. « En tirant parti de la diversité et des atouts de chaque nation européenne, nous pouvons créer des champions technologiques de taille critique, capables de rivaliser avec les géants étrangers ».

28% des répondant·e·s croient encore que les solutions souveraines sont plus coûteuses et 20% doutent de leur fiabilité. Yousign souligne qu’elles bénéficient pourtant d’un cadre réglementaire strict et sûr : RGPD, directive NIS2, Digital Services Act.