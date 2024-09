Par la voie de son fonds Digital Venture, la banque publique d’investissement Bpifrance entre au capital de la société caennnaise Yousign, spécialisée dans la signature électronique. Ce partenariat stratégique vise à soutenir le déploiement d’une plateforme souveraine à l’échelon européen et notamment pour les secteurs hautement réglementés.

Fondée en 2013 par Luc Pallavidino (photo) et Antoine Louiset, Yousign revendique plus de 20.000 clients, principalement en France, en Allemagne et en Italie. La société est Tiers de Confiance, qualifiée eIDAS et certifiée par l’ANSII.

« Cette collaboration vient renforcer le positionnement de Yousign auprès de grands acteurs institutionnels et privés avec qui nous travaillons de plus en plus« , a commenté dans un communiqué Alban Sayag, CEO de Yousign. « Elle vient également soutenir notre volonté de créer une véritable alternative européenne crédible aux géants américains, dans un secteur traitant les données les plus sensibles de nos entreprises. »

Yousign avait levé 30 millions d’euros en juillet 2023. Ses actionnaires historiques Hexa et Lead Edge Capital ont à nouveau participé à ce nouveau tour de financement dont le montant n’est pas divulgué. L’entreprise prévoit d’atteindre la rentabilité d’ici fin 2025 et vise la barre des 100 M€ de revenus récurrents annualisés en 2028