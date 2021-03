Spécialisé à l’origine dans la protection des environnements hyperconvergés Nutanix, HYCU s’est d’abord ouvert à VMware, puis au multicloud. Pour accompagner la forte demande de ce dernier marché, il lui faut désormais investir plus d’argent. C’est pourquoi l’éditeur basé à Boston vient de lever 87,5 millions de dollars dans un tour de table mené par Bain Capital.

« Jusqu’à présent nous avons essayé de ne pas dépenser sans compter, ce qui nous a obligé faire des compromis sans que cela ait eu un impact sur nos clients. Mais aujourd’hui nous assistons à une explosion du besoin de protéger les données dans le cloud. Nous avons rencontré Bain Capital dont la grande expérience sera importante pour notre croissance », a expliqué le CEO de la société, Simon Taylor, à CRN.

HYCU propose des sauvegardes en tant que service pour la plateforme Google Cloud ainsi qu’une protection des données pour les charges de travail dans Microsoft Azure et les charges de travail VMware sur Amazon Web Services. Elle s’apprête désormais à étendre cette protection à AWS.

Lancée en 1978, HYCU compte actuellement environ 2.000 clients dans plus de 70 pays desservis par plus de 300 partenaires, dont un peu plus de 200 partenaires aux États-Unis. « Maintenant, nous voulons appuyer sur le bouton de croissance », a déclaré Simon Taylor. « Nous voulons verser de l’essence sur le feu. »

La société prévoit d’utiliser une grande partie du financement pour recruter une centaine de salariés, principalement pour son siège de Boston. Des spécialistes du channel seront également embauchés un peu partout dans le monde (dont la France ?) pour soutenir les partenaires, qui génèrent la quasi-totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise. « Au fur et à mesure que les environnements cloud et multicloud prennent racine, le channel évolue », a encore expliqué le CEO, ajoutant qu’il fallait s’assurer que les partenaires étaient un élément clé et le principal moteur de la stratégie d’HYCU. Il a par ailleurs confié que l’objectif de l’entreprise était d’entrer en bourse.