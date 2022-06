Le spécialiste de la sauvegarde et de la restauration de données multi-cloud Hycu annonce une nouvelle levée de 53 millions de dollars. Comme lors de sa série A de 87 millions de dollars l’an passé, le tour de table a été mené par Acrew Capital avec la participation de Bain Capital Ventures. Atlassian Ventures et Cisco Investments ont également pris part à ce tour de table de série B en tant qu’investisseurs stratégiques.

Hycu s’est spécialisé à l’origine dans la protection des environnements hyperconvergés Nutanix, avant d’étendre sa solution à Wware puis à AWS, GCP, Azure, Office 365 et Kubernetes. Son produit phare Hycu Protégé assure la protection et la migration des données multi-cloud.

« Le financement aidera à accélérer plusieurs initiatives clés de mise sur le marché pour répondre à la demande importante dans les solutions de protection des données multi-cloud de HYCU dans les environnements de cloud public et sur site, y compris la mise sur le marché d’un nouveau service SaaS dirigé par les développeurs », indique la société basée à Boston dans un communiqué.

Alors que le nombre d’applications et de charges de travail à protéger explose, Hycu annonce qu’il lancera une nouvelle version de sa plateforme d’ici la fin de l’année, qui aidera les entreprises à éliminer les silos de données et à résoudre leurs besoins en matière de protection des données de manière simple et puissante.

Le fondateur et PDG Simon Taylor indique que la société n’était pas à la recherche active de plus de financement et que ce sont les investisseurs qui ont souhaité renforcer leur engagement. Mais face à la dégradation de la conjoncture, il reconnait que l’argent levé apporte à Hycu une « bouffée d’air frais » et les « bonnes ressources » pour poursuivre son développement rapide.

Depuis sa précédente levée de fond, Hycu a effectué 165 recrutements et prévoit faire passer son effectif de 300 à 400 personnes d’ici la fin de l’année. La société déclare avoir triplé son chiffre d’affaires et son nombre de clients, qu’elle espère faire passer de 3000 à 10 000 d’ici la fin 2024. Hycu réitère enfin son souhait de s’introduire en bourse, déclarant attendre la bonne fenêtre pour le faire.