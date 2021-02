Cofondé en mars 2020 par Reel IT (marque commerciale de Com Network) et Monaco Digital, le groupement d’intérêt économique (GIE) Red IT vient d’accueillir son troisième adhérent : l’intégrateur isérois Soluceo. Ensemble, ses trois membres pèsent désormais 90 M€ de chiffre d’affaires et emploient 350 collaborateurs répartis sur 10 sites géographiques.

Ils souhaitent à travers cette initiative massifier leurs achats auprès des éditeurs et des constructeurs, consolider les certifications et les formations de leurs équipes techniques et améliorer leur couverture géographique pour adresser des marchés nationaux. À terme, ils envisagent de créer un catalogue de produits et de services commun.

« Le GIE nous permet de répondre à des appels d’offres qui ne nous étaient pas ouverts jusqu’à présent ou difficilement atteignable seuls, expose Guillaume Dubois, PDG de Soluceo (photo). Il nous apporte une assise financière et des garanties de résilience indispensables dans le cadre de projets s’inscrivant sur de longues durées (jusqu’à 5 à 10 ans). »

Les membres de Red IT se sont trouvé plusieurs dénominateurs communs, notamment un intérêt très prononcé pour la technologie (ils parlent de « technophilie ») et pour l’expertise (« hypercompétence »). Ils organisent des comités de pilotage mensuels.

Couvrant essentiellement le grand quart Sud-Est de la France, ils cherchent à renforcer la couverture géographique du GIE en recrutant des candidats de taille comparable et partageant leurs valeurs dans les autres régions.