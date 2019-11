Dans un communiqué, Mismo annonce avoir dégagé un peu plus de 21,4 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2018-2019, soit une croissance de 9,7% par rapport à l’exercice précédent. « La période a été marquée par le dynamisme de l’activité distribution complété par le développement des activités Infogérance et solutions de gestion », écrit le PDG Antoine Lebreton. Le résultat net atteint 820 K€, en progression de 42%. L’exercice en cours est sur une dynamique de +6% de croissance, ajoute-t-il. Une croissance ralentie par les difficultés de recrutement, précise l’entreprise de La Chapelle-sur-Erdre (44), qui dit avoir encore 20 postes à pourvoir et qui est en train d’intégrer la RSE (responsabilité sociétale des entreprise) au cœur de sa stratégie.