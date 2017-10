Vous cherchez un moyen simple pour booster votre chiffre d’affaires et assurer la satisfaction de vos clients privés de connexion Internet rapide ? Proposez les solutions de connexions alternatives à l’ADSL de Nordnet, leader sur le secteur ! Voici d’ailleurs 10 bonnes raisons pour vous en convaincre…

1 / Pas d’engagement, ni obligation de résultats

Vivez le partenariat Nordnet sans pression. Vous n’avez aucune obligation de résultats, ni aucun engagement de ventes.

2 / Des produits à forte valeur ajoutée

Internet par Satellite, Fibre optique là où on ne l’attend pas, Internet Radio (par WiMAX, WifiMax ou LTE) ou ADSL, apportez des solutions innovantes à vos clients résidant en zones mal-desservies par le Haut-Débit. L’opportunité pour vous de devenir la référence sur toutes les technologies de connexion à Internet.

3 / Pas de gestion de stock

Tout le matériel associé à nos solutions de connexion (parabole, antennes, câblage, NordnetBox, etc.) est stocké et expédié par nos soins (et c’est automatique. Voir point 9.). Enregistrez la commande de votre client et Nordnet s’occupe de tout.

4 / Une équipe dédiée et (réellement) à votre écoute

Avec Nordnet, vous ne serez jamais considéré(e) comme un numéro mais comme un(e) expert(e) dans votre domaine de compétences. Notre équipe est entièrement dédiée à votre activité. Notre philosophie : l’humain avant tout… Vous avez une question ? Un besoin ? Contactez le pôle partenaires au téléphone ou en ligne.

5 / Des formations sur le terrain

Pendant toute l’année, notre équipe se rend aux 4 coins de France à la rencontre de ceux qui constituent la force de vente de Nordnet. Mais ces rendez-vous sont surtout des instants d’échanges privilégiés où notre équipe recueille vos impressions et les points d’amélioration à traiter.

6 / Des formations en ligne

Chaque mois, nous proposons des ateliers de formation en ligne (webinar) gratuits sur les thèmes que vous souhaitez aborder ou ceux qui nous semblent pertinents (actualité des produits, points techniques, techniques de vente, etc.)…

7 / Des certifications

Affirmez votre domaine d’expertise grâce à la « certification Nordnet », un moyen efficace pour garantir votre compétence auprès de vos clients et la confiance que nous plaçons en vous. Cette certification vous ouvre également des avantages exclusifs (meilleure rémunération, cadeaux, priorisation sur les apports d’affaires…).

8 / Des commissions attractives

Chaque vente réalisée vous donne droit à une commission très avantageuse. Par ailleurs, vous bénéficierez de nos conseils, de nos trucs et astuces pour multiplier les ventes et ainsi, percevoir plus de rémunération. Si vous êtes certifié, vous profiterez de commissionnements récurrents sur chaque vente réalisée. C’est tout bénéf’ !

9 / Un espace personnel en ligne

Profitez d’un espace entièrement dédié aux activités liées à Nordnet : générez des devis, enregistrez les commandes, consultez les fiches produits et d’aide à la vente, suivez l’évolution de votre parc clients Nordnet et bien d’autres fonctionnalités ! L’Espace Partenaire est un outil performant pour s’informer et piloter vos activités en toute simplicité (et c’est en Français !)

10 / Des outils pour favoriser les ventes

Depuis votre espace personnel, commandez facilement des bannières publicitaires pour votre site Internet, demandez de la documentation personnalisée (affiches, triptyques, kakemono et bien d’autres supports) pour habiller votre point de vente et/ou diffuser directement vos coordonnées auprès d’une clientèle ciblée. Tout cela, gratuitement.