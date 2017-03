La filiale française de l’opérateur d’infrastructures américain vient de mettre la main sur le datacenter vélizien de la société Green Data Center 1. Cofondé et dirigé par Emmanuel Vannier (un ex-Risc Group), Green Data Center 1 exploite un datacenter installé dans un bâtiment de 3.200 m2 au 16 avenue de l’Europe à Vélizy-Villacoublay (78). Ce datacenter construit et exploité par Bouygues Télécoms jusqu’en janvier 2013, a une capacité d’hébergement de 1000 baies réparties dans 6 salles mutualisées et 10 salles privatives. S’y ajoute un bâtiment de 1.800 m2 abritant des bureaux et un centre de supervision.

Zayo n’a pas souhaité commenter l’information mais celle-ci nous a été confirmée par des sources proches du dossier. Ce site de Vélizy présenterait plusieurs atouts déterminants aux yeux de l’opérateur. Il se situe à une quinzaine de kilomètres de la capitale dans une zone en plein renouveau où il n’existerait aucun autre site concurrent à des kilomètres à la ronde. D’une surface importante, le site serait largement sous exploité et présenterait un potentiel de développement appréciable. De fait, son dernier bilan fait état d’un chiffre d’affaires modeste de 1,6 M€ pour un résultat net de 120 K€.

Zayo envisagerait de le rééquiper entièrement avec les dernières technologies pour en faire sa vitrine.

Green Data Center 1 est bien connu de l’écosystème IT puisque la société héberge des infrastructures de sociétés telles que Computacenter, Best of Media Group, Fastmag, Sécurinfor ou ActiveIdentity via Hexatom, l’activité fournisseur de service hébergés contrôlée par les mêmes actionnaires que Green Data Center 1. Aux dernières nouvelles cette dernière entité ne serait pas cédée et poursuivrait normalement son activité.