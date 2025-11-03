Zscaler a annoncé lundi l’acquisition de la société SPLX spécialisée dans la sécurité de l’IA. Fondée en 2023 et basée à New-York, SPLX a développé une plateforme qui combine des capacités de détection d’actifs d’IA (modèles, référentiels de code, Serveurs RAG et MCP), de simulation d’attaques automatisées (Red team) et de gouvernance.

L’éditeur californien de solutions de cybersécurité entend intégrer les technologies de SPLX à sa plateforme Zero Trust Exchange pour sécuriser l’adoption de l’IA par ses clients.

« L’IA crée une valeur considérable, mais son plein potentiel ne peut être atteint que lorsqu’elle est sécurisée », commente dans un communiqué Jay Chaudhry, PDG et fondateur de Zscaler. « En combinant la technologie de SPLX avec l’intelligence de la plateforme Zero Trust Exchange de Zscaler et sa protection native des données qui classifie, gouverne et empêche la perte de données sensibles à travers les invites, les modèles et les résultats, Zscaler sécurisera l’intégralité du cycle de vie de l’IA sur une seule et même plateforme. »

La plateforme combinée offrira des fonctionnalités de découverte d’actifs et d’évaluation des risques liées à l’IA, des tests d’intrusion automatisés avec plus de 5 000 simulations d’attaques, des garde-fous d’exécution et un renforcement rapide de la sécurité en temps réel, ainsi que des capacités de gouvernance et de conformité en matière d’IA.

Avec l’extension de la surface d’attaque générée liée à l’IA et à la prolifération des systèmes agentiques, le rachat de startups spécialisées dans la sécurité de l’IA s’accélère. Parmi les opérations de ces derniers mois, on peut rappeler le rachat de Protect AI par Palo Alto Networks et de Lakera par Check Point, dans des transactions estimées réciproquement à 700 et 300 millions de dollars.

Les conditions financières de l’acquisition de SPLX n’ont pas été divulguées.  La startup d’origine croate avait levé 7 millions de dollars lors d’un tour de table d’amorçage mené par LauncHub Ventures en mars dernier.

