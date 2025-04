Palo Alto Networks annonce l’acquisition de Protect AI, startup spécialisée dans la sécurisation des applications et modèles d’intelligence artificielle. L’entreprise a été fondée en 2022 à Seattle par d’anciens dirigeants d’ingénierie d’Amazon et d’Oracle. Sa valorisation avait atteint 400 millions de dollars après une levée de 60 millions de dollars en série B en 2024 et plus de 108 millions de dollars levés depuis sa création.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais le média Globes avait estimé plus tôt dans le mois la potentielle acquisition entre 650 et 700 millions de dollars, soulignant l’enjeu croissant de la sécurité de l’IA.

« Les grandes entreprises et les organisations gouvernementales développent un écosystème complexe de modèles, d’agents, d’infrastructures, d’outils, d’API et de composants tiers d’IA. Cela engendre de nouveaux risques souvent négligés, les acteurs malveillants exploitant les vulnérabilités de différentes couches par des techniques telles que la manipulation de modèles, l’empoisonnement de données et les attaques par injection rapide. Ce paysage de menaces nécessite des solutions sur mesure pour réduire les risques et offrir une sécurité optimale », explique Palo Alto pour justifier l’opération.

Le portefeuille de solutions de Protect AI comprend le scanner de sécurité Guardian, la solution automatisée de red-teaming Recon et l’outil de prévention des violations au moment de l’exécution Layer.

Une fois l’accord conclu, les fondateurs et l’équipe de Protect AI rejoindront Palo Alto, lui permettant d’accélérer le développement de sa plateforme de sécurité de l’IA Prisma Airs.

« En étendant nos capacités de sécurité IA aux solutions innovantes de Protect AI pour la sécurisation de l’IA, les entreprises pourront créer des applications IA avec une sécurité complète », commente Anand Oswal, directeur général de Palo Alto Networks.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici le premier trimestre fiscal de l’exercice 2026 de Palo Alto Networks, correspondant au troisième trimestre calendaire 2025.