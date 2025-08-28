Le fournisseur de solutions de sécurité du Cloud Zscaler a finalisé début août l’acquisition de Red Canary, qui avait été annoncée en mai dernier pour 675 millions de dollars. Fondée en 2013 à Denver, Red Canary propose des services de détection et de réponse gérées (MDR) et des systèmes de remédiation automatisée basés sur l’IA agentique. La startup avait déclaré des revenus récurrents annualisés (ARR) de 140 M$ pour son exercice 2025.

Avec cette opération, Zscaler vise à renforcer sa plateforme Zero Trust Exchange en y intégrant l’automatisation et l’intelligence artificielle pour des opérations SOC plus rapides et plus efficaces.

Red Canary continuera d’opérer sous son nom actuel en tant que division au sein de Zscaler. Elle bénéficiera de l’envergure et des ressources de Zscaler, qui compte plus de 7.000 employés et vise un chiffre d’affaires de plus de 2,6 Md$ pour son exercice fiscal 2025. Sa plateforme SaaS est distribuée dans plus de 150 centres de données dans le monde et gère plus de 500 milliards de transactions quotidiennes.

« Suite à cette intégration, Zscaler proposera la plateforme de sécurité la plus robuste du secteur, alliant la puissance du Zero Trust à l’automatisation des opérations de sécurité, et offrant une protection couvrant les communications, la gestion de l’exposition, la détection, l’investigation et la réponse aux menaces », commente dans un communiqué Jay Chaudhry, fondateur et PDG de Zscaler.

« Ensemble, nous donnerons à nos clients et partenaires les moyens de détecter et de neutraliser les menaces plus rapidement, réduisant ainsi considérablement les délais d’investigation et de réponse », complète Brian Beyer, PDG de Red Canary.

Nos lecteurs ont lu ensuite


ZTNA et introduction au modèle Zero Trust
Par Jérémy Lanoë, Consultant Infrastructure Security chez Almond   Ce premier article sur le Zero Trust Network Access (ZTNA) a pour but de donner les principes fondamentaux sur lesquels reposent le ZTNA. Nous allons voir...

Red Hat : des nuages tous azimuts
A l’occasion de l’OpenStack Summit qui ouvrait ses portes dimanche 25 avril, Red Hat annonce la disponibilité de Red Hat Cloud Suite etRed Hat OpenStack Platform 8. Des nouveautés permettent à Red Hat de proposer...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Summit 2022 : Red Hat annonce la v9 de RHEL et un partenariat Azure autour d’Ansible Automation
Alors qu’IBM lançait sa conférence Think, Red Hat tenait de son côté, en présentiel, son Red Hat Summit 2022. Une conférence dominée par RHEL 9, les services OpenShift et la plateforme Ansible Automation. Racheté 34...

Les fondamentaux d’un projet Zero Trust réussi
Par Simon Bonin – Expert Sécurité chez IMS Networks   La mise en place d’un projet ZTNA (ou Zero Trust Network Access) requiert certains prérequis, inhérents à la fois au niveau de maturité de l’organisation...