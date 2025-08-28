Le fournisseur de solutions de sécurité du Cloud Zscaler a finalisé début août l’acquisition de Red Canary, qui avait été annoncée en mai dernier pour 675 millions de dollars. Fondée en 2013 à Denver, Red Canary propose des services de détection et de réponse gérées (MDR) et des systèmes de remédiation automatisée basés sur l’IA agentique. La startup avait déclaré des revenus récurrents annualisés (ARR) de 140 M$ pour son exercice 2025.

Avec cette opération, Zscaler vise à renforcer sa plateforme Zero Trust Exchange en y intégrant l’automatisation et l’intelligence artificielle pour des opérations SOC plus rapides et plus efficaces.

Red Canary continuera d’opérer sous son nom actuel en tant que division au sein de Zscaler. Elle bénéficiera de l’envergure et des ressources de Zscaler, qui compte plus de 7.000 employés et vise un chiffre d’affaires de plus de 2,6 Md$ pour son exercice fiscal 2025. Sa plateforme SaaS est distribuée dans plus de 150 centres de données dans le monde et gère plus de 500 milliards de transactions quotidiennes.

« Suite à cette intégration, Zscaler proposera la plateforme de sécurité la plus robuste du secteur, alliant la puissance du Zero Trust à l’automatisation des opérations de sécurité, et offrant une protection couvrant les communications, la gestion de l’exposition, la détection, l’investigation et la réponse aux menaces », commente dans un communiqué Jay Chaudhry, fondateur et PDG de Zscaler.

« Ensemble, nous donnerons à nos clients et partenaires les moyens de détecter et de neutraliser les menaces plus rapidement, réduisant ainsi considérablement les délais d’investigation et de réponse », complète Brian Beyer, PDG de Red Canary.