Xerox annonce qu’il va réduire ses effectifs de 15% ce trimestre, alors qu’il met en œuvre son plan stratégique Reinvention, visant à réduire ses coûts et relancer sa croissance. Le géant des copieurs et de l’impression, qui comptait 20 000 employés en octobre, devrait donc supprimer environ 3000 postes, ramenant l’effectif autour de 17 000 contre 25 000 en 2022.

Xerox a également détaillé le nouveau modèle opérationnel sur lequel s’appuiera Reinvention. Ses trois priorités sont de renforcer son activité principale d’impression, tout en créant une nouvelle organisation mondiale de services aux entreprises baptisée « Global Business Services » et en diversifiant ses revenus avec les services informatiques et numériques.

La société remanie aussi son équipe de direction, en confiant la mission à John Bruno, président et directeur de l’exploitation chez Xerox, de diriger l’alignement des activités d’impression, de services numériques et de services technologiques. Louie Pastor fait son retour chez Xerox comme directeur de la transformation et dirigera la nouvelle unité commerciale Global Business Services.

Ces changements interviennent alors que Xerox continue de faire face à un environnement de marché difficile. La société a enregistré des revenus de 1,6 milliards de dollars, en baisse de près de 6% d’une année sur l’autre, au cours de son troisième trimestre fiscal et elle s’attend à finir l’exercice 2023 avec des revenus stables ou en baisse à un chiffre. L’accent est donc mis sur la recherche d’une meilleure rentabilité.

Lors des derniers trimestriels, Xerox a déclaré que Reinvention devait générer une amélioration du résultat opérationnel ajusté d’au moins 300 millions de dollars d’ici 2026.