Hier nous annoncions que Wavestone était sur le point d’acquérir un cabinet britannique dont le nom ne nous avait pas été dévoilé. Le cabinet conseil parisien nous a fait parvenir aujourd’hui un nouveau communiqué qui révèle l’identité de sa nouvelle acquisition.

Basé à Londres depuis sa création en 2003, Xceed Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation IT, qui intervient principalement auprès des grands acteurs des services financiers. Ses activités principales sont le cadrage et le pilotage de programmes complexes de transformation des systèmes d’information. Concrètement, il intervient dans la modernisation de plateformes bancaires, la transformation des infrastructures IT, la personnalisation des moyens de paiement, la transformation digitale et la stratégie de sourcing.

Xceed Group réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires dans le secteur des services financiers, principalement auprès de banques de détail, de compagnies d’assurance et de fournisseurs de données financières. Le cabinet compte 60 collaborateurs répartis entre Londres, qui concentre l’essentiel des effectifs, et New York.

A l’issue de son dernier exercice (clôturé le 30/11/2017), Xceed Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,3 millions de livres (environ 15,3 millions d’euros), en croissance de 8%, pour une marge d’EBITDA ajustée de plus de 20%. Ces chiffres ne comprennent pas l’activité FIMS d’Xceed Group (Flexible Infrastructure Managed Services), qui est conservée par les actionnaires du groupe britannique.

Le prix d’acquisition est de 11,5 millions de livres (13,2 millions d’euros), auxquels s’ajouteront jusqu’à 5 millions de livres (5,74 millions d’euros) conditionnés par les performances de la société dans l’année à venir. L’acquisition a été financée intégralement en numéraire dans le cadre de lignes de crédit dont dispose Wavestone.

John Casserly, actuel CEO d’Xceed Group, et les autres actionnaires de la société accompagneront la transition pendant 6 à 12 mois. Les activités d’Xceed Group continueront à être pilotées par l’équipe en place, constituée de 5 managers.

L’opération devrait permettre à Wavestone de développer les marchés britannique et américain et dote le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier.