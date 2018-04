Wavestone annonce être entré en négociation exclusive en vue d’acquérir un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni. Le nom de ce dernier n’est pas précisé. Wavestone indique toutefois que ce cabinet de conseil est spécialisé dans la conduite de grands programmes de transformation IT et intervient principalement auprès de grandes banques et institutions financières.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Wavestone 2021 qui consiste à accélérer le développement international au travers d’acquisitions d’entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel de 5 millions d’euros à 20 millions d’euros, principalement situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. « Ce projet serait l’opportunité d’enrichir la proposition de valeur de Wavestone au Royaume-Uni et serait parfaitement en ligne avec la priorité accordée par le cabinet hors de France au secteur financier. Cette acquisition renforcerait par ailleurs la capacité de Wavestone à mener des projets globaux et doterait le cabinet de nouveaux grands clients internationaux dans le secteur financier », précise un communiqué.

L’opération se traduirait par l’acquisition par le cabinet français de 100% du capital de cette société. Les fondateurs de l’entreprise accompagneraient le projet durant une phase de transition de 6 à 12 mois, afin d’assurer l’intégration de la société au sein de Wavestone.

Le prix d’acquisition serait basé sur une valeur d’entreprise représentant environ 1,2 fois le chiffre d’affaires 2017. Environ 25% du prix serait conditionné par les performances du cabinet britannique au cours de l’année suivant la signature. L’acquisition serait financée intégralement en numéraire, dans le cadre des lignes de crédit dont dispose d’ores et déjà Wavestone. La signature de l’accord définitif pourrait intervenir dans le courant de ce mois.