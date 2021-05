Wavestone renforce son activité aux Etats-Unis, un pays considéré comme stratégique par le groupe et où il était présent jusqu’à ce jour via ses bureaux de New York et Philadelphie. Sa présence s’étend aujourd’hui à l’Ouest avec l’acquisition de la practice Consulting d’Everest Group. Les conditions financières de l’opération – financée en numéraire sur fonds propres – ne sont pas dévoilées.

Fondé en 1991 et basé à Dallasau Texas, Everest Group est un cabinet d’études de marché et de conseil au travers de deux practices : Research et Consulting. La practice acquise par le groupe français délivre des prestations de conseil à haute valeur ajoutée en matière de transformation, de sourcing et d’externalisation des systèmes d’information et des processus métiers. Ses donneurs d’ordre sont les directions générales ainsi que les décideurs clés des directions fonctionnelles et systèmes d’information des grandes entreprises. Ses clients figurent dans le Top 500 des entreprises américaines, dans de nombreux secteurs d’activité, notamment les services financiers, les utilities, le retail, les biens de consommation. La practice consulting conseille également des acteurs du service IT et du BPO (Business Process Outsourcing) sur l’élaboration de leurs stratégies marketing et l’optimisation de leurs performances opérationnelles.

Sur les trois derniers exercices, le chiffre d’affaires d’Everest Group consulting s’est élevé en moyenne à 11 millions de dollars. En 2020, il s’est établi à plus de 15 millions de dollars grâce à des contrats « à caractère exceptionnel ». Sa rentabilité consulting est comparable à celle de Wavestone.

La practice est pilotée par cinq partners, disposant chacun d’une longue expérience. Ils sont parties prenantes du projet. L’équipe compte une vingtaine de collaborateurs et fait appel en complément à des consultants indépendants.

« Cette acquisition s’inscrit dans la droite ligne de notre stratégie de développement aux États-Unis », affirme dans un communiqué Pascal Imbert, président du directoire de Wavestone. « Nous avons été impressionnés par l’envergure des clients d’Everest Group consulting et le caractère stratégique de ses missions. Les compétences et la qualité des équipes de la practice vont constituer un atout de premier plan dans le cadre de l’expansion de Wavestone sur le marché américain. »

Par ailleurs, Wavestone et Everest Group ont conclu un partenariat stratégique selon lequel le groupe français devient le partenaire conseil exclusif d’Everest Group en Amérique du Nord. Les deux partenaires prévoient en outre de collaborer en matière de création de contenus et de mener ensemble des actions marketing, telles que des publications ou des webinaires. En Europe, Wavestone utilisera la recherche d’Everest Group et appuiera ce dernier dans la poursuite de sa croissance dans la région où il est présent au travers de sa practice Research.