Le distributeur à valeur ajoutée apporte son éclairage channel sur le récent tour de table de 10 millions d’euros réalisé par l’éditeur de logiciel SaaS et opérateur téléphonique européen Ringover, dont il est le principal distributeur en France.

Oleg Bivol, le président de Watsoft, salue dans un communiqué cette solution de téléphonie Cloud « qui répond parfaitement aux nouvelles façons de travailler des PME » et qui « permet de générer des revenus récurrents dans un modèle channel indirect avec une facilité de démarrage inégalée. » La levée de fonds est « une opportunité de faire monter en gamme notre offre de téléphonie pour les MSP [fournisseurs de services infogérés] », ajoute t-il.

Ringover a été créé en 2005, sous un autre nom : BJT Partners. La marque est présente en tant qu’opérateur sur le marché français depuis 3 ans. Son but : développer des solutions de communication adaptées aux nouveaux modes de travail (de chez soi, en mobilité, en co-working, en tant qu’indépendant). Ainsi, tout le système de téléphonie d’entreprise (appels illimités, outils de centre d’appels, messagerie partagée et visioconférence) se présente sous la forme d’une application disponible de n’importe où, n’importe quand et configurable sans compétence technique. Selon Renaud Charvet, DG et co-fondateur de Ringover avec Jean-Samuel Najnudel, son Président, « L’année écoulée a démontré le besoin de solutions évolutives, accessibles à tout moment et en tout lieu, qui sont intégrées aux outils métier pour augmenter la productivité. »

La levée de fonds vise notamment à lancer l’expansion internationale de Ringover en Europe, avec l’ouverture de bureaux en Espagne et au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis. L’entreprise a l’intention de recruter une centaine de collaborateurs en 2021, pour passer de 115 à plus de 200 collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Le groupe entend également améliorer sa solution avec « une interface simplifiée, une refonte des applications mobiles, et plus de 20 nouvelles intégrations natives avec des logiciels CRM ou Helpdesk ». Watsoft et Ringover ont prévu de co-présenter aux quelque 3300 revendeurs francophones du grossiste les fonctionnalités de cette interface simplifiée, baptisée MyRingover, lors d’un webinaire le 17 mars prochain.