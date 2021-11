L’éditeur de logiciels SaaS Ringover obtient aujourd’hui un financement complémentaire de 5 millions d’euros réalisé notamment auprès de Bpifrance. Cette opération intervient en complément de la levée de fonds initiale réalisée en janvier 2021, d’un montant de 10 millions d’euros afin de poursuivre sa croissance en France et à l’international. Ringover démontre ainsi sa capacité à mobiliser durablement des investisseurs de premier plan et des partenaires financiers autour de son projet d’entreprise.

Lancée en 2018, la solution Ringover représente l’avenir du Smart Calling. Elle remplace les systèmes classiques de téléphonie d’entreprise, en y ajoutant des fonctions avancées de vidéo, email, SMS ainsi que de Centre d’Appels, le tout étant intégré de façon native aux solutions de gestion de la relation client que toute entreprise est amenée à utiliser aujourd’hui. Ainsi, chaque utilisateur peut désormais traiter ses campagnes commerciales de façon plus fluide, garantissant une conversion plus efficace. Les services de support, ou services clients, ont accès à toutes les données historiques de leurs clients, produits, ou fonctionnelles en temps réel. Ringover se positionne donc comme la solution pivot multi-canal essentielle entre les entreprises et leurs clients. Le choix d’un modèle en mode SaaS permet de servir les clients du monde entier, de façon souple et économique. Plus de 10 000 clients ont déjà adopté Ringover comme solution de centre de contacts.

Fort de ces financements complémentaires, Ringover ambitionne de lancer de nouvelles initiatives dans de nombreux domaines afin de faire évoluer son offre, notamment grâce aux possibilités offertes par l’Intelligence Artificelle, l’intégration aux outils de messagerie collaboratives (Slack, Teams) ou encore les messageries professionnelles type Gmail ou Outlook.

Au printemps dernier, Ringover a commencé à développer ses activités à l’étranger en ouvrant deux premières filiales à Londres et à Barcelone avec le recrutement d’équipes locales. Récemment, l’entreprise a poursuivi son développement avec l’ouverture d’une filiale à Atlanta (USA). Ainsi, plus de 70 talents ont rejoint l’aventure Ringover en 2021. L’entreprise ambitionne de poursuivre ce développement avec la mise en place d’un plan de recrutement en France, Espagne, Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avec 100 postes à pourvoir d’ici fin 2022.

Renaud CHARVET, Co-fondateur et Directeur Général chez Ringover : « Ce financement complémentaire de 5 millions d’euros est une formidable opportunité et une réelle motivation pour nos équipes qui contribuent à faire de Ringover un acteur incontournable sur le marché des centres de contacts. En forte accélération, nous comptons passer un nouveau cap à l’international après avoir démontré ces dernières années notre capacité à accompagner efficacement les entreprises françaises dans leurs projets. Nous remercions nos investisseurs, pour leur soutien et avons hâte de partager cette nouvelle étape avec nos clients et partenaires distributeurs. »