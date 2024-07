Le grossiste Watsoft et l’hébergeur Ionos signent un partenariat pour proposer une solution d’archivage d’emails en mode cloud aux partenaires Managed Service Providers (MSP). L’offre combinée s’appuie sur la solution d’archivage MailStore de Watsoft et sur la solution de stockage cloud de Ionos.

« En plus du socle technique qu’ils proposent aux entreprises (cyber, sauvegarde, gestion de parc informatique), nos partenaires MSP peuvent ainsi offrir de véritables solutions à valeur ajoutée pour les utilisateurs dans un modèle flexible d’abonnement mensuel », déclare Stéphane Bec, CTO de Watsoft. « Cette collaboration permet aux MSP de proposer à leurs clients une solution d’archivage d’emails qui répond non seulement aux exigences réglementaires, mais aussi aux besoins croissants de gestion et de protection des données », souligne le communiqué.