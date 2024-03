Sur le plateau de ChannelNews lors du salon ITPartners 2024, Kevin Maty, ingénieur avant-vente chez Enreach (anciennement Centile), et Jean-Baptiste Pecky, responsable du projet UCaaS chez Watsoft, présentent leur partenariat. Enreach propose des plateformes de communication unifiées (UCaaS) pour les opérateurs et intégrateurs, leur permettant de déployer leur propre système de téléphonie en marque blanche. Watsoft est un distributeur de solutions à valeur ajoutée, aidant les MSP à jouer leur rôle d’experts de proximité et d’accompagnateurs de la digitalisation des entreprises.

Le partenariat entre Enreach et Watsoft permet aux partenaires de Watsoft d’offrir une solution de téléphonie et de communication unifiée d’entreprise européenne, hébergée en France, et s’intégrant facilement aux applications existantes des entreprises. La solution Enreach, EUPCloud, est intégralement hébergée et managée par Enreach, facilitant ainsi la vie des intégrateurs qui n’ont pas à se soucier de la maintenance du logiciel, des serveurs, et des data centers. Les portails d’administration simples et l’ouverture de la solution permettent également aux intégrateurs de rentrer facilement chez un client sans bouleverser les habitudes des utilisateurs finaux.

Grâce à ce partenariat, les intégrateurs peuvent se faire une place dans un système d’information complexe, en apportant une solution qui s’intègre parfaitement à l’existant de l’entreprise et en touchant l’utilisateur final et le métier de l’entreprise. Les intégrateurs peuvent ainsi accompagner les entreprises dans leur digitalisation et leur apporter des solutions plus offensives et métiers, avec un retour sur investissement évident.

