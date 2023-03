À l’occasion de l’édition 2023 d’ITPartners nous recevions sur le plateau de ChannelNews, Alphonse Dupierre, directeur commercial du distributeur à valeur ajoutée Watsoft et Christophe Faugeras, directeur technique de la société Sine Qua Non. Ce dernier accompagne une clientèle d’entreprise, principalement des TPE, dans la gestion et la sécurisation de leur IT et à ce titre est un partenaire convaincu des solutions proposées par Watsoft notamment sur le modèle MSP.

Aussi cet entretien fut l’occasion d’échanger avec nos invités autour de deux thèmes : la place du statut MSP dans le « business model » des partenaires et le marché de la sécurité des PME.

Le modèle de MSP suscite-t-il toujours autant d’engouement auprès des partenaires, qu’en pense un acteur de terrain comme Christophe Faurgeras ? Et comment un distributeur à valeur ajoutée comme Watsoft se positionne et accompagne ses clients dans cette évolution de marché que d’aucuns jugent incontournable ?

Sur le thème de la sécurité, les TPE sont de plus en plus nombreuses à être victimes de cyberattaques et pas forcément les mieux préparées ou les mieux armées. Comment les intégrateurs peuvent-ils contribuer à améliorer leur protection et comment un acteur comme Watsoft accompagne ses partenaires dans cette démarche.

Enfin nous avons évoqué les ambitions de Watsoft et Sine Qua Non pour cette année 2023 ou pour citer Christophe Faugeras « il faudra garder le cap ».

Découvrez l’intégralité de cet entretien ci-dessous.

Vidéo publiée en partenariat avec la société Watsoft