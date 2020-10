VMware va acquérir SaltStack, une plateforme logicielle d’automatisation open source basée sur Python pour élargir sa gestion de la configuration logicielle et ses capacités d’automatisation de l’infrastructure et du réseau. La plateforme servira notamment à améliorer vRealize, la suite de gestion du cloud de VMware. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

« SaltStack nous permettra d’étendre nos capacités d’automatisation au-delà de l’infrastructure à l’ensemble de la pile d’applications. Cela inclura les logiciels et les packages à l’intérieur des machines virtuelles et des conteneurs. Ces capacités de gestion de la configuration logicielle nous aideront à répondre à l’ensemble des besoins d’automatisation des clients et à renforcer davantage leur capacité à automatiser le déploiement et la configuration des plateformes d’infrastructure sur site et dans le cloud grâce à VMware vRealize Automation », explique dans un communiqué de l’entreprise Ajay Singh, Senior Vice President & General Manager de la Cloud Management Business Unit de VMware. « De plus, SaltStack offre de solides capacités de conformité de configuration et de gestion des vulnérabilités, qui permettront à VMware vRealize d’aider les clients à gérer leurs pratiques SecOps. »

« Alors que VMware ouvre la voie à l’avenir du multi-cloud, l’orchestration inter-cloud automatisée et la gestion de la configuration feront partie intégrante de l’avantage stratégique du multi-cloud. Ensemble,VMware et SaltStack forgeront une base plus solide pour l’avenir de l’innovation cloud, qui commence aujourd’hui avec cette annonce passionnante », explique de son côté Mark Chenn, cofondateur et CEO de SaltStack.

Créée en 2012 et basée à Lehi dans l’Utah, SaltStack a levé jusqu’à ce jour 28 millions de dollars.