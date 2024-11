Lorsque le fabricant Broadcom a remplacé les licences VMware par des abonnements et une tarification par cœur, il a inclus une limite de 100 GiB de capacité de stockage par cœur pour vSphere Foundation. Au sein de plusieurs entreprises, cela s’est traduit par une augmentation substantielle des coûts de stockage car elles ont été obligées d’acquérir des licences pour davantage de cœurs afin de couvrir les données stockées dans les VSAN. A présent, VMware annonce augmenter la capacité de stockage par cœur à 250 gigaoctets mais également le prix de vSphere Foundation de 11%.

En outre, l’entreprise lance un nouveau package : VMware vSphere Enterprise Plus. Souvenez-vous : Broadcom a réduit le nombre de produits de VMware à trois seulement : VCF, VVF et VVS. Ce quatrième pack ajoute des fonctionnalités telles que le cryptage des machines virtuelles, le commutateur distribué vSphere et les outils Storage DRS pour découpler les MV des périphériques de stockage.

Par ailleurs, une nouvelle étude, menée par l’entreprise Civo, révèle que plus de la moitié (52%) des clients de VMware envisagent de quitter la plateforme acquise par Broadcom. Les résultats de l’étude ont été divulgués lors de la conférence Civo Navigate. Il en ressort une forte appétence pour les solutions open source alternatives à VMware (45%) en raison de leur flexibilité et leur tarification juste et ouverte, avec un bémol évoqué en ce qui concerne la cybersécurité.