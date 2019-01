ABGI Group, cabinet international de conseil en management et financement de l’innovation et filiale de Visiativ [ , a finalisé l’acquisition de la majorité du capital de Jumpstart (93%), cabinet de conseil en financement de l’innovation au Royaume-Uni. Créé en 2008 à Edimbourg, Jumpstart revendique près de 700 clients dans leurs problématiques liées au financement de l’innovation grâce à une équipe de 44 personnes situées sur ses 3 sites (Edimbourg, Manchester et Birmingham). La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 4,7 millions de livres (5,2 millions d’euros) en croissance de 9% et avec une rentabilité à deux chiffres. La société est dirigée par Scott Henderson, son Directeur général.

Par ce rapprochement, ABGI Group acquiert un savoir-faire pour l’accompagnement des PME (90% des clients de Jumpstart) et se positionne sur un nouveau pays dont le marché est très dynamique. À l’issue de cette opération, le pôle Conseil de Visiativ sera présent dans 5 pays (France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Brésil) avec un effectif d’environ 200 personnes, dont la moitié à l’international.

Quelques mois après l’acquisition de la société Innova Systems (distributeur Solidworks situé à Cambridge), cette opération va permettre au groupe Visiativ d’atteindre une taille significative au Royaume-Uni (environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en année pleine avec une équipe de 65 personnes) et de bénéficier d’une vaste base clients en vue de développer des ventes croisées entre ses activités d’intégration Solidworks (InnovaSystems) et de conseil en management de l’innovation (Jumpstart) auprès d’un total de 1.700 clients.

Cette opération est réalisée selon un modèle entrepreneurial. Le directeur général de Jumpstart, Scott Henderson, demeure actionnaire de la société et deux managers auront la possibilité de le devenir au courant de cette année.

« Nous sommes enthousiasmés par ce rapprochement avec un acteur dynamique au Royaume-Uni qui nous permet d’y déployer un deuxième de nos métiers, métier sur lequel nous avons prouvé la pertinence de l’offre dans l’environnement Visiativ puisque ABGI Group a réalisé une croissance de 30% depuis début 2018 », commente dans un communiqué le PDG de Visiativ, Laurent Fiard.