Une semaine après s’être doté d’un directeur général adjoint en charge des ressources humaines, poste confié à Jérémy Jourdan, Visiativ promeut son directeur général adjoint en charge des pôles Édition et Conseil, par ailleurs membre du comité exécutif, Bruno Demortière (39 ans), directeur général en charge des opérations. Il prend désormais en charge la direction opérationnelle de l’ensemble des activités du groupe. « Le regroupement du pilotage opérationnel et commercial de toutes les activités au sein d’une unique direction permettra au groupe d’optimiser et d’homogénéiser son efficacité », précise un communiqué de l’entreprise. Bruno Demortière aura plus précisément pour mission de renforcer la dynamique en mettant l’accent sur une plus grande transversalité entre les activités : accroissement des synergies entre les pôles, renforcement des ventes croisées, et de la complémentarité commerciale entre les métiers.

Diplômé de l’emlyon business school, Bruno Demortière débute sa carrière en 2003 au sein de cabinets de conseil. En 2013, il prend la direction d’une société de conseil, puis en 2016 il cofonde et prend la direction du groupe ABGI, cabinet de conseil international implanté en France, au Canada, aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et au Brésil. Bruno Demortière est spécialisé en management stratégique, structuration et efficience opérationnelle. Il a rejoint Visiativ en 2018 lors de l’acquisition d’ABGI par la société.

Sa nomination intervient au moment où le groupe s’apprête à lancer, le 8 janvier, son plan stratégique Catalyst 2023, ceci après la conclusion avec un an d’avance, les objectifs du plan Next100. Se voulant au cœur de la dynamique de digitalisation des entreprises et de leurs besoins de transformation, Catalyst 2023 s’appuiera sur les points forts annoncés du groupe : une proposition de valeur globale au service de la transformation et l’innovation des entreprises, un capital clients de plus de 18.000 entreprises (de la TPE/PME aux ETI et grands groupes), des pôles d’activités complémentaires permettant les synergies commerciales et opérationnelles, et une dimension internationale avec une présence établie une dizaine de pays.

« Dans un mois, Visiativ lèvera le voile sur son nouveau plan stratégique. Grâce au succès de ses précédents plans, le groupe dispose de nombreux atouts. Nous sommes devenus un acteur global aux multiples compétences. Notre plateforme d’expériences humaines et digitales accélère l’innovation et la transformation des PME/ETI. Avec Catalyst 2023, nous voulons être plus agiles, plus efficaces, être catalyseur de dynamique collective », affirme dans un communiqué le PDG de Visiativ, Laurent Fiard, « Ensemble, avec nos clients, nos partenaires et les collaborateurs de Visiativ, nous souhaitons co-construire une proposition de valeur singulière. Dans cette perspective, nous aurons pour mission d’améliorer notre performance, de renforcer les synergies et la transversalité de Visiativ au service d’une ambition inchangée : être un partenaire de proximité et de confiance de nos clients. »