Bryan Palma, qui a orchestré la fusion entre McAfee et FireEye pour former Trellix en 2022, quitte ses fonctions de CEO. La société de cybersécurité a annoncé la nomination de Vishal Rao (cf. photo) pour lui succéder. Déjà CEO de Skyhigh Security, une autre société du portefeuille du fonds d’investissement Symphony Technology Group (STG), Vishal Rao va diriger en parallèle les deux sociétés, avec la mission d’étendre la part de marché de chacune.

Vishal Rao apporte une expérience de 30 ans dans le secteur IT. Avant de rejoindre Skyhigh, il a dirigé pendant 7 ans Snow Software jusqu’à son rachat par Flexera en 2024. Précédemment, il a dirigé pendant 3 ans les opérations sur le terrain de Cloudera et pendant 5 ans les ventes mondiales de Splunk. Il a également occupé des responsabilités chez IBM et à deux reprises chez BMC Software.

« Vishal a un historique exceptionnel en matière de résultats tout au long de sa carrière », a déclaré le directeur général de STG Marc Bala. « Sa forte orientation client, son expérience mondiale et son expérience avérée en matière d’innovation le qualifient de manière unique pour diriger Trellix vers l’avenir. »

« Je suis honoré d’avoir l’opportunité de diriger l’équipe Trellix à ce moment critique », a commenté le nouveau CEO dans un communiqué. « Le paysage des cybermenaces évolue rapidement, devient de plus en plus complexe et implacable. Chez Trellix, nous nous engageons dans la mission de protéger nos clients, et nous restons déterminés à développer des solutions innovantes pour y parvenir ».

« Au cours des quatre dernières années, j’ai eu l’incroyable opportunité de fusionner McAfee et FireEye et de lancer Trellix. Il n’est jamais facile de dire au revoir à des gens formidables, mais aujourd’hui est le bon moment pour moi de quitter Trellix et de poursuivre une nouvelle opportunité », a déclaré sur LinkedIn Bryan Palma. Selon le communiqué, il pourrait rester conseiller chez STG pour accompagner la transition.

Confier la direction de deux grandes sociétés de sécurité au même PDG est inhabituel, ce qui pourrait laisser penser que STG envisage de fusionner les deux entités. Interrogée sur ce point par nos confrères d’Information Security Media Group, Trellix a réfuté cette hypothèse. « L’équipe de direction de chaque entité accélérera l’exécution tandis que Rao se concentrera sur les clients et partenaires », a déclaré le porte-parole.