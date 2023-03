Le 23 mars, Trellix lancera officiellement son nouveau programme partenaires Xtend au business Center parisien l’Apostrophe en présence d’une cinquantaine de partenaires et historiques et de futurs partenaires. Pour l’éditeur en solutions de cybersécurité issu de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye, ce sera l’occasion de convaincre son réseau de distribution qu’après une année de transition, il est prêt à accélérer.

« Notre organisation est arrivée à maturité, elle dispose des bons talents, d’une dynamique produits, d’une vision et d’une ambition : devenir l’un des leaders, sinon le leader du XDR [extended detection and response ou détection et la réponse étendue] », assure Adrien Vandeweeghe, directeur de Trellix France et Bénélux.

Le 23 mars, Trellix présentera donc son modèle XDR et la roadmap associée. Combinaison des deux offres XDR préexistantes chez McAfee et FireEye, Trellix XDR se veut simple, unifiée, rapide et ouverte. Elle se nourrira de l’ensemble des produits de la gamme, notamment de ses offres de sécurité des points de terminaison, détection et réponse réseau, protection des données, protection des emails, renseignements sur les cybermenaces…, mais sera capable d’interagir avec des solutions tierces, et sera dopée à l’apprentissage machine. Première brique de cette offre : une console unifiée permettant de naviguer entre les différents composants la constituant sera mise à disposition à très court terme.

Trellix détaillera la manière dont se déclinera son nouveau programme partenaires en France : la segmentation par niveaux de partenariats (Growth, Momentum et Collaborate), les critères de sélection, la montée en compétence, le rôle des grossistes. Ingram Micro, qui distribuait déjà les deux marques McAfee et FireEye a été reconduit dans ses fonctions, tandis qu’Arrow ECS, qui n’était que sur la partie FireEye, a élargit son champs d’action à l’ensemble de l’offre.

La seconde partie de cette journée du 23 mars sera consacrée à des session de formation sur de ses différents silos (familles de produits).