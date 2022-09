Trellix, le nouveau géant de la cybersécurité né l’an dernier de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye, semble bien lancé dans la conquête de son marché de prédilection, celui de la détection et la réponse étendue (XDR). « Nous avons pris un bon départ. Nous sommes maintenant à plus de trois trimestre sous l’égide de Trellix et nous avons surpassé nos indicateurs financiers dans tous les domaines », a déclaré son PDG Bryan Palma à nos confrères de CRN. Lors de la fusion, l’entreprise qui emploie 5 000 personnes pour plus de 40 000 clients avait déclaré que son chiffre d’affaires approchait les 2 milliards de dollars.

A l’occasion de son événement Xpand Live, organisé du 27 au 29 septembre à Las Vegas, Trellix a également dévoilé son nouveau programme partenaires Trellix Xtend, qui vise à fédérer les programmes hérités des deux sociétés fusionnées et à renforcer encore les liens avec le channel, qui génère près de 90% des revenus de Tellix.

Xtend inclut un programme de formation qui soutient les partenaires de la vente à l’installation de la plateforme Trellix XDR, un support commercial pour accélérer la création de la demande, une assistance « 24/7 » et un support qui propose des « playbooks permettant aux partenaires de créer des services gérés et des offres de réponse aux incidents ».

« Nous avons co-développé le programme Xtend avec nos partenaires afin de créer le bon modèle d’affaires pour le déploiement de Trellix XDR », a commenté dans un communiqué Britt Norwood, la vice-présidente en charge des canaux mondiaux. « Les partenaires peuvent compter sur Trellix pour aider à stimuler leur rentabilité et récompenser leur valeur. »