Changements à la tête de Veritas. Le spécialiste de la gestion des données multicloud change en effet de CEO. Le titulaire du poste, Bill Coleman, s’en va rejoindre le groupe Carlyle en tant que dirigeant opérationnel. A ce titre, il reste au conseil d’administration de Veritas. Il avait d’ailleurs été nommé CEO de la société à l’occasion de son rachat par un groupe d’investisseurs mené par Carlyle Group en janvier 2016.

Bill Coleman est remplacé à la tête de Veritas par Greg Hugues, qui connaît bien la société pour en avoir été le vice-président en charge des services mondiaux entre 2003 et 2005. Celui-ci a rejoint Symantec lors de l’acquisition de Veritas par le spécialiste de la sécurité informatique. Après avoir quitté Symantec en juin 2010, il a rallié le fonds d’investissement Silver Lake Partners en tant que partenaire opérationnel. Après l’acquisition par ce dernier de Serena Software, il a pris la direction de l’éditeur jusqu’à sa cession en mai 2016 à Micro Focus. Il était depuis janvier 2017 directeur exécutif du fonds HGGC.

« Après une recherche approfondie, nous croyons que Gerg est le bon dirigeant pour que Veritas aille de l’avant », explique dans un communiqué Bill Krause, président du conseil d’administration de la société et conseiller principal du Carlyle Group. « Greg a fait ses preuves en matière direction stratégique et opérationnelle dans l’édition de logiciels pour les entreprises, connaît bien la société pour avoir travaillé précédemment chez Veritas et Symantec et comprend les besoins en matière de gestion des données ainsi que les challenges auxquels elle confrontée l’importante clientèle mondiale de Veritas. »