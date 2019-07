Veritas Technologies annonce la nomination de Phil Brace au poste d’Executive Vice President. Il dirigera les activités de Veritas Appliances et Software-defined Storage (SDS).

« L’expérience de Phil Brace en ingénierie et en leadership de produits va aider Veritas à renforcer l’offre Appliances et Software-defined Infrastructure auprès de nos clients », commente dans un communiqué Greg Hughes, CEO de Veritas.

Phil Brace a plus de 25 ans d’expérience en ingénierie, en produits et en gestion. Il rejoint Veritas après avoir exercé chez Seagate Technologies, où il occupait jusqu’à récemment le poste de président du Cloud Systems and Silicon Group, responsable du Storage System Business et des divisions produits solid-state drive (SDD). Phil Brace a également exercé neuf ans chez LSI Corporation où il a occupé divers postes de direction, dont celui d’Executive Vice President. Il a commencé son parcours technologique chez Intel, où il a travaillé douze ans, en tant que General Manager of Server Product Marketing.

Phil Brace dépendra de Greg Hughes et sera basé au siège social de Veritas Technologies, à Santa Clara en Californie.