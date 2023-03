Le fournisseur de solutions de sauvegarde et de restauration Veeam annonce 200 licenciements de par le monde.

Comme de coutume, en cette période chargée en matière de suppression d’emplois dans les entreprises de la tech, le communiqué de presse veut réassurer les investisseur·se·s : « Nous sommes une entreprise solide, rentable et à croissance rapide, mais nous devons de temps en temps prendre des décisions sur les domaines dans lesquels nous devrions investir et sur la manière dont nous pouvons améliorer l’efficacité de notre mise sur le marché. Ces décisions sont entièrement basées sur nos priorités et ne reflètent pas le travail des personnes concernées ».

Les coupes touchent notamment le poste de Karen Delaney, la directrice de la distribution de Veeam en Australie, selon le media ARN. Celle-ci travaille chez Veeam depuis deux ans après avoir occupé des postes de responsable channel chez VMware, Zscaler, Sophos et SonicWall.