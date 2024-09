Veeam a annoncé mercredi le rachat de startup californienne Alcion, spécialisée dans la protection de données pilotée par intelligence artificielle. Le spécialiste des solutions de sauvegarde avait participé au tour d’amorçage de la startup et avait été l’investisseur de référence de son tour de table de 21 millions de dollars en 2023. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Suite à ce rachat, Veeam a annoncé la nomination de de Niraj Tolia au poste de directeur de la technologie (CTO). Co-fondateur et PDG d’Alcion, Niraj Tolia a été également co-fondateur et PDG de Kasten, la société de sauvegarde et reprise après sinistre Kubernetes acquise par Veeam en 2020. Avant de partir fonder Alcion, il avait piloté l’intégration de Kasten en tant que président de l’entité Kasten by Veeam.

Dans son nouveau rôle chez Veeam, le CTO dirigera la stratégie produit et les efforts d’ingénierie pour le Veeam Data Cloud (VDC), la plateforme de sauvegarde et restauration cloud basée sur Microsoft Azure.

« Niraj est l’une de ces rares personnes qui non seulement comprennent où se dirige le marché, mais possèdent également les compétences et la vision nécessaires pour donner vie à cet avenir pour nos clients », a commenté Anand Eswaran, PDG de Veeam dans un communiqué.

« Dans notre monde numérique, il est plus essentiel que jamais de protéger les données et d’assurer leur résilience face aux menaces et aux pannes. La combinaison des capacités d’IA et de sécurité d’Alcion avec la puissance robuste de Veeam Data Cloud nous offre une opportunité extraordinaire d’améliorer nos solutions et de renforcer le leadership de Veeam en matière de résilience des données », a déclaré le nouveau CTO.