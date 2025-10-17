Vauban Infra Fibre (VIF) a conclu un accord avec le spécialiste des tours de télécommunications espagnol Cellnex pour acquérir près de 100% du capital de Towerlink France, sa filiale chargée des centres de données en France, pour un montant de 391 millions d’euros en numéraire. Cette transaction marque la sortie complète de Cellnex du secteur des centres de données en France et s’inscrit dans sa stratégie de recentrage sur ses activités principales d’infrastructures télécoms et de réduction de sa dette.

Les actifs repris concernent un réseau dense de data centers urbains, avec plus de 80 sites en France. Ces infrastructures servent déjà des clients tels que Bouygues Telecom et d’autres opérateurs télécoms, notamment dans la gestion de trafic 5G et de transit fibre.

Pour Vauban Infra Fibre, l’intégration de Towerlink représente un complément à son portefeuille existant, déjà constitué de 16 réseaux FttH (fibre jusqu’à l’abonné) en « zones RIP » et gérant plus de 13 millions de lignes connectables FttH, à travers 25 actifs répartis dans des zones rurales, urbaines et de densité moyenne. Ce nouvel ensemble permettra à Vauban d’étendre sa présence dans les zones urbaines et d’offrir une continuité entre infrastructures fibre et capacités de calcul de proximité.

« VIF est heureux de négocier cet investissement en ligne avec notre stratégie d’investissement », commente dans un communiqué Steve Ledoux, Président de Vauban Infra Fibre (photo). « Towerlink prospérera au sein de VIF en poursuivant notre ambition commune et en accélérant notre développement sur le marché des data centers, tout en mettant en oeuvre des synergies attractives avec d’autres data centers français et d’autres actifs numériques du portefeuille. »

L’opération est soumise à une procédure d’information et de consultation auprès des représentants du personnel en France et à l’obtention des autorisations réglementaires et sociales habituelles.