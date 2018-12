Interxion va construire un troisième datacenter à Marseille, nommé MRS3. L’opérateur de centres de données de colocation indique qu’il répond ainsi à la demande croissante de ses clients.

Situé sur la zone du grand port de Marseille-Fos et à proximité immédiate du centre MRS2, ce futur datacenter sera installé dans une ancienne base de sous-marins, construite par les Allemands durant la seconde guerre mondiale. Il aura vocation à devenir un point névralgique de création, de stockage et de distribution de contenus pour les plateformes hyperscale cloud et média numérique d’envergure mondiale. Son implantation représente pour Interxion un coût de 140 millions d’euros.

MRS3 sera construit en trois phases et proposera aux clients environ 7.100 m² d’espace équipé, avec 17 MW de puissance disponible une fois le site achevé. La première phase de MRS3, prévue au quatrième trimestre 2019, offrira environ 2.300 m² d’espace.

Ajouté aux datacenters MRS1 et MRS2, le nouveau centre va renforcer le hub de connectivité et de contenu que représente Marseille. « Avec la présence de plus de 130 opérateurs télécoms et celle de 13 câbles sous-marins de télécommunication, la ville offre un accès direct à 43 pays et à plus de 4,5 milliards de personnes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie », précise l’opérateur dans un communiqué.

« Le positionnement stratégique de Marseille au cœur des échanges numériques mondiaux va continuer de se renforcer dans les années à venir, et notamment avec l’arrivée de nouveaux câbles sous-marins et la consommation galopante de contenus média par-delà la méditerranée », explique dans le document le président d’Interxion France, Fabrice Coquio. « Une conjoncture que nos clients, acteurs du monde des médias numériques et du cloud notamment, ont d’ores et déjà identifiée, et pour lesquels nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape, avec l’annonce de ce prochain data center. »