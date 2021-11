Après deux ans et demi de travaux, le spécialiste français en centre de données Interxion annonce la mise en service de sa solution de refroidissement, River Cooling, au sein de son campus de Marseille et dans ses datacenters MRS2 et MRS3 situés dans le Grand Port Maritime.

D’un coût d’investissement de 15 millions d’euros, cette solution « devrait permettre de générer une économie allant jusqu’à 18.400 MWh chaque année, tout en évitant l’émission de 795 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 5.560 arbres plantés tous les ans », annonce le communiqué. La solution a été conçue avec Dalkia Smart building et le Groupe EDF. La réalisation a requis le soutien de Cap Ingelec, Largier Technologies, Schneider Electric et Victaulic.

« Cette innovation permet à nos clients de bénéficier d’une solution trente fois plus économe en énergie que les systèmes de refroidissement classiques, leur permettant de réduire l’empreinte carbone de leurs data centers chez Interxion, et de se mettre en conformité avec leurs objectifs RSE », déclare Fabrice Coquio, président d’Interxion France.

Seuls 19% des datacenters les plus efficients de France atteignent un indicateur d’efficience énergétique (PUE) inférieur à 1.6. « Comme les centres de données d’Interxion situés sur le Grand Port Maritime de Marseille ne dépendent plus de groupes froids électriques, ils pourraient atteindre un PUE de 1.2 », précise le communiqué.

Pour les personnes familières de la région, cette solution River Cooling fonctionne en détournant l’eau souterraine d’une ancienne installation industrielle surnommée « La Galerie de la Mer ». Cet ouvrage artificiel permettait autrefois de collecter et canaliser les eaux provenant des anciennes mines de Gardanne vers le port phocéen.

A 15°C toute l’année, cette eau est canalisée via un réseau enterré et une station de pompage jusqu’aux centres de données d’Interxion pour les refroidir par échange thermique (27 échangeurs thermiques). La solution doit permettre à terme d’alimenter le réseau de chauffage urbain d’Euromediterranée et de couvrir les besoins de 500.000 m2 de bureaux et habitations. « C’est pourquoi ce projet a reçu le soutien technique et financier de l’Ademe et de la Région Sud », précise Linda Lescuyer, directrice Energie chez Interxion France.

La filiale française s’enorgueillit d’être le premier acteur de centres de données en France à avoir atteint la neutralité carbone en 2020 pour les ‘scopes’ 1 et 2, le ‘scope’ 3 étant en cours d’évaluation.

La solution River Cooling devrait être également opérationnelle sur le site Interxion MRS4 au deuxième trimestre 2022.