À la jonction entre les opérateurs, les fournisseurs de services cloud et les entreprises, Equinix bénéficie d’une position privilégiée pour observer les tendances du secteur IT. Le spécialiste de la colocation a ainsi récemment publié ses prévisions pour l’année 2018. En voici quelques extraits choisis.

Prédiction numéro un : les réseaux privés de blockchain se multiplient

Les réseaux de blockchain publique au cœur de diverses cryptocurrencies sont très différents des réseaux de blockchain privée qui devraient attirer de plus en plus d’entreprises en 2018. La principale différence est que ces derniers fonctionnent sur invitation et ne sont pas ouverts, ce qui rend leur gestion des identités plus sécurisée, leur procure un plus grand niveau de fiabilité et leur permet d’atteindre des volumes de transactions potentiellement plus élevés.

Prédiction numéro deux : les applications basées sur l’intelligence artificielle se banalisent

Les technologies d’intelligence artificielle (IA) existent depuis six décennies, mais elles sont en train de s’imposer partout. Pourquoi ? L’avènement des big data, des processeurs dédiés aux applications d’intelligence artificielle et des algorithmes d’apprentissage profond a permis de faire émerger des avancées telles que les voitures, les maisons et les usines intelligentes, qui séduisent largement. En septembre 2017, IDC prévoyait que les revenus mondiaux générés par les systèmes cognitifs et d’IA atteindraient 12 milliards de dollars en 2017 et que ces derniers deviendraient encore plus incontournables en 2018.

Prédiction numéro trois : les applications liées aux objets connectés accélérent la transition vers le numérique de périphérie

Gartner prévoit que 8,4 milliards de dispositifs connectés seront utilisés dans le monde en 2017, en hausse de 31% par rapport à 2016 et que leur nombre atteindra 20,4 milliards d’ici 2020. En 2018, les besoins en puissance de calcul pour traiter les données générées par cette prolifération d’objets, vont progressivement se déplacer à la périphérie des réseaux au plus près de la source de ces données.

Ceci pour maintenir une faible latence mais également pour économiser sur les coûts du réseau, en filtrant les données inutiles et accéder plus rapidement aux informations vraiment nécessaires. Dans un nombre croissant de régions, les données seront traitées à la périphérie pour satisfaire aux exigences de résidence des données.

Prédiction numéro 4 : une nouvelle architecture de câbles sous-marins est en passe de s’imposer

Les câbles sous-marins constituent un élément clé d’Internet, car presque tous les flux de données mondiaux transitent par eux, et les investissements dans de nouveaux câbles augmentent dans le contexte d’une croissance massive attendue de ce trafic. Selon TeleGeography, les coûts de construction de câbles sous-marins devraient dépasser 2 milliards de dollars en 2018 pour la troisième année consécutive, après n’avoir pas dépassé 1 milliard de dollars depuis 2012. Ce sera l’occasion de voir émerger une nouvelle architecture qui permettra d’optimiser les coûts et de gagner en agilité de déploiement.

Les progrès de la technologie laser ont permis aux câbles sous-marins de supprimer les stations d’atterrissement des câbles sur les plages et d’atterrir directement dans les datacenters multi-locataires, comme ceux d’Equinix. Cela signifie que les clients des datacenters où atterissent ces câbles sous-marins peuvent bénéficier d’un accès direct et à faible latence aux nombreux écosystèmes industriels que nous hébergeons. Cela augmente l’attrait d’un système de câble sous-marin pour ces clients.

Prédiction numéro cinq : les technologies SDN/NFV transforment les réseaux étendus

Un changement fondamental dans l’acceptation par les entreprises des technologies de réseaux définis par logiciel (SDN) et de virtualisation des fonctions réseau (NFV) est en cours et modifie la façon dont les grandes entreprises architecturent leurs réseaux étendus (WAN) pour augmenter leurs services d’accès cloud. Ce changement prendra de l’ampleur en 2018.

Les entreprises ne peuvent plus se permettre d’acheminer le trafic sur les réseaux MPLS coûteux depuis leurs filiales vers un emplacement centralisé, où elles appliquent des stratégies de sécurité réseau sur les équipements réseau physiques avant d’accéder au cloud. Au lieu de cela, elles envoient leur trafic vers des centres régionaux, y compris les centres de données Equinix, via une technologie SD-WAN plus rentable. Là, elles appliquent des politiques de sécurité sur les réseaux virtuels et les dispositifs de sécurité qui tirent parti des technologies NFV.

Les prévisions les plus récentes d’IDC montrent que le marché mondial des datacenters SDN augmentera à un taux de croissance annuel de 25,4% entre 2016 et 2021, pour atteindre près de 13,8 milliards de dollars.

Prédiction numéro six : les entreprises cherchent une plate-forme de datacenters mondiale pour répondre aux nouvelles réglementations de souveraineté et d’audit des données

Plusieurs réglementations majeures sur la confidentialité, la sécurité et la souveraineté des données seront promulguées en 2018, et toutes ont des implications majeures pour les entreprises :

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) limite les échanges de données dans l’UE aux pays conformes au RGPD, ce qui pourrait affecter les transferts entre les entreprises de l’UE et les partenaires commerciaux internationaux importants.

La procédure Consolidated Audit Trail (CAT) aux États-Unis stipule que les entreprises doivent enregistrer chaque transaction de titres et assurer l’exactitude des services de synchronisation à la nanoseconde près.

La directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II) en Europe impose de nouvelles obligations et de nouveaux reporting aux entreprises d’investissement.

L’application du RGPD et de lois similaires sur la souveraineté des données à travers le monde obligera les organisations à avoir des datacenters dans plusieurs régions afin de stocker les données localement. Les lois CAT et MiFID II exigent également que les entreprises enregistrent les transactions financières à un niveau granulaire. Ceci, à son tour, oblige les organisations à avoir un système d’horloge interne finement synchronisé entre plusieurs centres de données.

Prédiction numéro sept : le multicloud pousse les entreprises à l’adoption de plateformes hybrides

Selon Gartner, une stratégie multicloud deviendra la norme pour 70% des entreprises d’ici 2019, contre moins de 10% aujourd’hui. Dans ce contexte, nous pensons que les entreprises ne pourront se passer une plate-forme hybride pour assurer la gestion de leur différents clouds.

Les entreprises répartissent leurs applications sur différents clouds afin que chacune d’elles bénéficie du meilleur cloud possible. Par ailleurs, les entreprises recourent de plus en plus à des clouds redondants pour prendre en charge les problématiques de continuité d’activité et de reprise après sinistre. Cela nécessite une stratégie multicloud qui peut être déployée sur une infrastructure hybride (sur site et dans le cloud).

À propos de l’auteur : Kaladhar Voruganti est vice president Technology Innovation and Senior Fellow chez Equinix depuis août 2014. À ce poste, il gère un programme d’innovation visant à générer de nouvelles idées de produits, des brevets et à aider les employés à collaborer. Il a travaillé comme senior technical director chez Netapp de 2007 à 2014 et était auparavant membre de l’équipe recherche chez IBM.