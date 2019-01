Après avoir passé 6 ans à la tête du channel américain chez VMware, Frank Rauch passe chez Check Point pour y prendre en charge les partenaires à l’échelon mondial cette fois, rapporte CRN. Il succède à l’ancien président de l’éditeur de solutions de sécurité, Amnon Bar-Lev, qui supervisait le channel jusqu’en juillet dernier. Il est placé sous l’autorité du directeur de la clientèle, Dan Yerushalmi, qui a rejoint Check Point au mois d’août.

Avant de rejoindre VMware, Frank Rauch a occupé différents postes chez Hewlett-Packard, notamment celui de vice-président responsable des ventes pour les serveurs d’entreprise, du stockage et du réseau, et celui de vice-président en charge de la planification et de la stratégie commerciales. Il avait été auparavant responsables des ventes pour la région Mid-Atlantic (Est des Etats-Unis) chez Compaq.

Selon CRN, il s’agit d’une recrue pour de premier choix pour Check Point. Les partenaires américains louent notamment ses compétences, sa pertinence, son dynamisme et sa disponibilité. «Frank est l’un des meilleurs directeurs channel avec qui j’ai jamais travaillé », a ainsi déclaré à nos confrères Bob Cagnazzi, CEO de Présidio, un important prestataire de services IT nord-américain partenaire de VMware. « Il jouit d’une grande crédibilité sur le marché et auprès des partenaires. Il comprend vraiment ce que les partenaires comme nous recherchent, ce que nous voulons d’un partenaire OEM. Il comprend que l’engagement avec l’équipe de vente sur le terrain est d’une importance cruciale. »