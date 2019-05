Dévoilé en février dernier, le programme partenaires Engage de Check Point s’enrichit de deux nouveaux éléments.

Le nouveau programme d’incentive CloudGuard Pay-as-You-Go offre désormais à tous les revendeurs actifs la possibilité d’enregistrer les achats de Check Point CloudGuard de leurs clients effectués via les places de marché AWS et Azure, et de bénéficier de récompenses directes à long terme pour la vente initiale et pour l’engagement continu des clients.

L’éditeur de solutions de sécurité lance par ailleurs une application mobile Engage pour les partenaires, qui renforce davantage leur collaboration avec les équipes channel de Check Point. Elle offre un accès plus rapide à des ressources expertes et à de l’assistance, et apporte aux partenaires les outils dont ils ont besoin pour renforcer l’engagement client. Les partenaires peuvent également utiliser l’application pour enregistrer leurs activités de vente. L’application les relie automatiquement aux promotions et avantages correspondants du programme Engage.

« Au début de l’année, Gil Shwed, notre PDG, a déclaré qu’il était temps de réinvestir dans nos partenaires. C’est exactement ce que nous faisons avec ces nouvelles initiatives, en redoublant notre engagement envers nos partenaires pour les aider à être plus performants et plus profitables, » commente dans un communiqué Frank Rauch, responsable du channel chez Check Point. « L’application Engage facilitera la récompense des partenaires et accélérera l’accès aux outils dont ils ont besoin pour créer des opportunités auprès de nouveaux clients et de clients existants. Le programme CloudGuard PAYG est unique en ce sens qu’il reconnaît les investissements à long terme des partenaires dans le modèle du cloud. Nous fournissons au channel les meilleures ressources pour aider nos partenaires à gagner et fidéliser de nouveaux clients, grâce aux solutions les plus innovantes et avancées du marché. »