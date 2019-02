Check Points lance Check PointS, un nouveau programme de partenariat mondial qui se concentre sur les activités des fournisseurs de solutions les plus performantes, pour récompenser celles qui ont un effet direct et concret sur la qualité de la relation avec leurs clients et créent de réelles opportunités de vente. Ce programme a été développé en étroite collaboration avec les partenaires afin de supprimer la complexité souvent associée à la vente et à la prise en charge de solutions de sécurité. Tous les partenaires seront récompensés en fonction de leur investissement dans les interactions client plutôt que sur des résultats commerciaux purs. Check PointS prend également en compte les opportunités de vente autour des technologies telles que le cloud et le mobile, qui nécessitent un engagement client continu plutôt qu’une vente unique.

À partir du 2 avril 2019, les partenaires de l’éditeur pourront accumuler des points pour des activités telles que des réunions avec les cadres dirigeants des entreprises clientes, des démonstrations de produits, ou encore des sessions de planification ou de formation organisées avec Check Point. En janvier 2020, le total des points obtenus par les partenaires contribuera à déterminer leur niveau dans le programme Check PointS. A ces différents niveaux correspondront des remises produit plus importantes et des marges garanties.

Le programme comprend des équipes dédiées aux partenaires, des outils de vente améliorés, un financement destiné au développement commercial, la fourniture de leads, des activités marketing, ainsi que des formations produit et commerciales.

Les partenaires enregistreront les activités éligibles au programme au travers d’une application mobile dédiée. En plus du suivi des activités des partenaires, Check Point notera les points accumulés pour chaque collaborateur individuel du partenaire, lequel pourra obtenir des récompenses une fois atteint le seuil de points convenu.

« Le nouveau programme Check PointS a un seul objectif clair : aider nos partenaires à devenir plus performants, plus rentables et mieux informés », affirme dans un communiqué Frank Rauch, Check Point’s Head of Worldwide Channels. « Le programme est unique car il récompense l’engagement client continu, ce qui est essentiel pour générer de nouvelles opportunités de vente. Nous voulons que nos partenaires fassent partie intégrante de l’équipe Check Point, et en ce sens nous leur proposons les meilleures opportunités de croissance du marché. »