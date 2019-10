C’est un visionnaire qui va diriger l’activité cloud de Dell Technologies. En effet, cette responsabilité est désormais assurée par Deepak Patil, un des personnages à l’origine de Windows Azure révèle CRN. Nommé vice-président directeur du groupe de solutions et plateformes cloud de Dell Technologies, « il dirigera cette entreprise, en menant une stratégie d’innovation et commerciale visant à fournir des solutions et des services de cloud hybride sur le marché », a déclaré à nos confrères un porte-parole du géant texan.

Deepak Patil a passé 13 ans chez Microsoft, occupant notamment des positions de directeur général de Global Fondation Services, puis de l’ingénierie de Windows Azure avant de prendre la direction générale de Microsoft Cloud Infrastructure. Il a ensuite rejoint Oracle en tant que vice-président en charge du développement, poste qu’il a occupé pendant un peu plus de deux ans avant d’être recruté en mai 2018 par Vitustream pour occuper les fonctions de senior vice-président Product ans Engineering et CTO. C’est dans cette filiale de Dell que la direction du groupe est venue le chercher pour faire de l’infrastructure cloud de la société le numéro un du marché. Diplômé du College of Engineering de Pune en Inde, il a commencé sa carrière en 1996 en tant qu’analyste-programmeur chez Infosys.

Deepak Patil remplace Matt Baker, le vice-président directeur de la stratégie et de la planification de Dell EMC, qui s’occupait en outre du cloud. Matt Baker se concentrera désormais sur ses activités principales.

La plateforme Dell Technologies Cloud a été lancée plus tôt cette année, elle comporte deux offres conçues conjointement avec VMware (VMware Cloud on Dell EMC et Dell Technologies Cloud Platform), s’appuyant toutes deux sur l’infrastructure hyper-convergée VxRail et sur VMware Cloud Foundation.

Au cours d’une interview récente, le fondateur et CEO du groupe, Michael Dell avait expliqué à nos confrères que personne ne pouvait rivaliser avec la plateforme cloud de Dell qui s’appuie sur un vaste portefeuille de technologies.