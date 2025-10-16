Une acquisition record dans le monde du datacenter. Le consortium Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP), composé de BlackRock, MGX, NVIDIA et Microsoft, vient d’annoncer l’acquisition d’Aligned Data Centers dans une transaction valorisant l’entreprise 40 milliards de dollars. La société est rachetée au fonds d’infrastructure Macquarie et à ses co-investisseurs.

Aligned Data Centers, basé à Dallas, a développé en l’espace de 12 ans un portefeuille de 50 campus totalisant plus de 5 gigawatts de capacité opérationnelle et planifiée aux États-Unis et en Amérique latine.

L’opération illustre une nouvelle fois la course folle aux investissements pour les infrastructures d’IA. Les acquisitions les plus coûteuses enregistrées jusqu’à présent dans le secteur des datacenters étaient celles d’AirTrunk (16,1 Md$ en 2024), CyrusOne (15 Md$ en 2022) ou encore celle d’Interxion (8,4 Md$ en 2020).

AIP a été fondé en septembre 2024 par BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), filiale de BlackRock, MGX, Microsoft et NVIDIA, avec des investisseurs de référence tels que la Kuwait Investment Authority et la société d’investissement publique singapourienne Temasek. Le consortium a aussi été rejoint par la société xAI d’Elon Musk et Cisco comme partenaire technologique.

L’acquisition d’Aligned constituera son premier investissement et le consortium prévoit de miser lourd. Il entend mobiliser 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec la possibilité d’atteindre 100 milliards en incluant la dette.

Larry Fink, PDG de BlackRock et président d’AIP, a déclaré que ce partenariat « permettra de construire les fondations physiques de l’économie de l’intelligence artificielle ».

« Grâce à la portée mondiale d’AIP, MGX et GIP, à leurs vastes ressources et à leur expertise approfondie en IA, énergie et finance, nous sommes prêts à évoluer plus rapidement, à innover davantage et à redéfinir les possibilités en matière d’infrastructures de centres de données durables », a commenté Andrew Schaap, PDG d’Aligned Data Centers.

Cette acquisition illustre la compétition mondiale pour sécuriser les infrastructures nécessaires à l’entraînement et à l’exploitation des grands modèles d’IA. Une récente étude de Goldman Sachs a estimé que la capacité des centres de données devrait augmenter de 50 % d’ici 2027, portée par la demande d’IA.

Dans ses dernières prévisions, McKinsey estime que la demande mondiale en capacité de centres de données dédiée à l’IA devrait être multipliée par 3,5 fois d’ici 2030. La capacité liée aux seules charges de l’IA devrait passer de de 44 GW à 156 GW. Les dépenses d’investissement dans l’infrastructure des centres de données, hors matériels informatiques, dépasseraient 1,7 billion de dollars sur les 5 prochaines années.