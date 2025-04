A l’occasion du FIC 2025, TVH Consulting signe un partenariat avec Cyna (CyberNative), un acteur français spécialisé dans le SOC (Security Opérations Center) géré 24/7. Objectifs : renforcer son offre de cybersécurité et accompagner ses 1.500 clients dans la protection de leurs systèmes d’information.

Le spécialiste en intégration de solutions ERP, CRM, BI et données enrichit son offre en cybersécurité avec la protection des postes et environnements numériques (EDR & Digital Workplace), un SOC souverain opéré et surveillé en continu, le pilotage via des rapports d’activité et de vulnérabilité, ainsi que la réponse aux incidents avec un CERT dédié. Les solutions EDR déjà proposées par le groupe (Microsoft Defender, SentinelOne, BitDefender) s’intègrent à l’offre de Cyna.

« Nous mettons en place une gestion proactive des menaces grâce aux analystes SOC et aux actions de détection », déclare Simon Guignouard, directeur des opérations BU cybersécurité chez TVH Consulting, dans un communiqué. Le partenariat avec Cyna cible les domaines de la santé, la finance, l’agroalimentaire et l’industrie. TVH Consulting mise également sur son maillage territorial et son expertise sectorielle pour répondre à des appels d’offres publics et accompagner les projets de mise en conformité. « Grâce à cette collaboration, nous étendons significativement la portée de notre SOC 24/7 », ajoute Nathan Bramli, responsable cyber chez Cyna.

Le SOC de Cyna consiste en une plateforme unifiée, développée en interne, qui associe détection comportementale, corrélation d’événements multi-sources, gestion des alertes et orchestration des réponses. Il couple la supervision en temps réel à des algorithmes de détection basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour identifier les signaux faibles. Un portail client centralisé renseigne sur l’état de sécurité, les incidents en cours, les indicateurs de compromission et les plans de remédiation. L’infrastructure d’hébergement est certifiée SecNumCloud et HDS.