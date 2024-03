L’intégrateur de logiciels de gestion intégrés TVH Consulting a annoncé la semaine dernière l’acquisition de Calliope Business Solutions (CDS), l’activité Microsoft Dynamics du groupe Calliope.

Issu du rapprochement en 2022 de trois intégrateurs historiques de Microsoft : 3Li Business Solutions, Titanium et Diagonal’ (tous les trois rachetés en 2017), CBS a réalisé 28 M€ de chiffre d’affaires en 2023 avec un effectif de près de 200 salariés.

Une opération qui permet à TVH Consulting de porter son chiffre d’affaires à près de 80 M€ et son effectif à plus de 450 personnes. Au passage, le groupe gagne deux ou trois places dans la hiérarchie des intégrateurs de Microsoft Dynamics se hissant selon les estimations de Stéphane Perriquet (photo), Managing Partner de 21 Invest (principal actionnaire du groupe), au deuxième rang derrière Avanade mais devant Prodware.

En mettant la main sur Calliope Business Solutions (CBS), TVH Consulting étend sa clientèle vers de plus petites entreprises et renforce son pôle d’édition de logiciels métiers. CBS édite notamment deux verticaux métiers, l’un pour le secteur de l’agro-alimentaire et l’autre pour le retail, s’appuyant sur Dynamics Business Central. TVH édite également des verticaux métiers adressant les coopératives agricoles et la distribution mais reposant sur l’autre ERP de Microsoft : Dynamics Finance and Operations.

CBS apporte également à TVH une expertise Dynamics CRM qu’elle n’avait pas et lui offre deux nouvelles implantations géographiques à Strasbourg et au Havre, ce qui porte à dix le nombre de ses agences en France.

TVH s’est donné jusqu’au mois de juin pour définir la gouvernance et l’organisation cible de son acquisition mais il est d’ores et déjà acquis que le siège social restera à La Plaine Saint-Denis.

C’est la quatrième opération de croissance externe de TVH Consulting depuis la prise de participation majoritaire de 21 Invest en 2021. En 2022, TVH s’est doté d’une practice cybersécurité en rachetant Fidens et en 2023, le groupe s’est emparé du spécialiste Salesforce Isochronix et de l’expert Microsoft Dynamics espagnol Algoritmia.

Dans un futur proche TVH entend poursuivre sa stratégie de croissance externe avec pour objectif de renforcer ses quatre practices existantes : ERP, CRM, Data et Cybersécurité. Le groupe est notamment à la recherche d’un partenaires SAP en France ou à l’international.