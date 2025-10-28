L’intégrateur et éditeur de logiciels de gestion TVH Consulting renforce sa présence en Suisse avec le rachat d’Agentil, un mois seulement après l’acquisition de l’intégrateur franco-suisse Augusta Reeves de solutions SAP.

Créé en 2006, Agentil est un éditeur et intégrateur genevois spécialisé dans les solutions SAP Business One et S/4HANA.

L’acquisition permet également à TVH Consulting de renforcer son expérience sectorielle. Aux expertises sectorielles historiques du groupe – l’agroalimentaire, la pharmacie/cosmétique, l’industrie manufacturière, le BTP/construction, l’ingénierie et les services – viennent désormais s’ajouter l’horlogerie-joaillerie, l’automobile, la banque et la finance.

« L’acquisition vient renforcer le positionnement du groupe et ses liens historiques avec l’éditeur SAP »,souligne le communiqué. « Ce rapprochement marque un tournant stratégique sur un marché en cours de consolidation et positionne le nouveau groupe comme leader auprès des PME, notamment autour de la nouvelle solution SAP S/4HANA Public Cloud en Suisse romande ».

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

A présent, TVH Consulting revendique plus de 630 collaborateur·rice·s et un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros dans cinq pays (France, Espagne, Suisse, Maroc et Madagascar), dont 11% en Suisse.