delaware, l’un des principaux intégrateurs SAP du marché français, annonce un nouveau partenariat avec Inventy pour accompagner au mieux ses clients dans leurs projets ou démarches de conversion vers SAP S/4HANA.

La transformation digitale des entreprises est aujourd’hui une nécessité et amène les ETI et grands comptes à faire évoluer leurs systèmes de gestion historiques pour se tourner vers des plateformes de nouvelle génération à l’image de SAP S/4HANA. Pour autant, mener à bien une telle transformation soulève de nombreuses questions et inquiétudes de la part des directions métiers (DAF, DSI, DG…) qu’il convient donc de rassurer en leur montrant pragmatiquement les bénéfices métiers et la valeur qu’ils peuvent tirer d’une conversion vers SAP S/4HANA.

C’est dans ce contexte que les équipes de delaware France ont souhaité outiller leur démarche-conseil en utilisant la plateforme SaaS PERFORMER FOR SAP® qui permet de démontrer la valeur apportée par une migration vers SAP S/4HANA. Le choix de la technologie Inventy s’est alors positionné comme une évidence et a permis à delaware de proposer une offre end-to-end permettant de mener à bien son projet SAP.

PERFORMER FOR SAP®, la plate-forme de gestion par la valeur des solutions SAP®, permet aux décideurs de sélectionner, justifier et suivre factuellement les investissements pour maximiser la valeur générée pour leur entreprise. A l’aide d’un benchmark sectoriel et de l’intelligence artificielle, PERFORMER FOR SAP® démontre la valeur générée par vos projets, sur vos processus IT & Métiers.

delaware va mettre à disposition d’Inventy son expertise et ses ressources pour créer deux offres verticales dédiées au Retail et à l’Automotive, deux marchés phares de delaware. Au total, plus de 200 indicateurs clés spécifiques sont en cours d’élaboration par les experts « Retail » et « Automotive » de delaware. Les offres verticales PERFORMER FOR SAP® Retail et PERFORMER FOR SAP® Automotive seront distribuées par delaware mais également par Inventy auprès de ses clients « Retail » et « Automotive » partout dans le monde.

Cyrille Pleignet, associé delaware France : « nous souhaitons apporter de la valeur ajoutée à nos clients autour des projets ERP : ECC, SAP S/4HANA mais aussi de la TMA et des projets de transformation digitale. Inventy propose une offre unique qui va nous permettre de renforcer notre avantage concurrentiel et de nous distinguer en utilisant une solution qui met clairement en avant la valeur produite suite à la migration vers SAP S/4HANA. »

Benjamin GOURDON CEO Inventy France : « Le partenariat avec delaware va accélérer notre croissance et alimenter notre moteur d’Intelligence d’Artificielle avec une centaine de nouveaux clients SAP dans le secteur du Retail et de l’Automotive. Plus qu’un simple partenariat, cette démarche de Co-Innovation va nous permettre d’étendre notre synergie partout en France au travers des différentes agences de delaware mais aussi en Belgique et au Luxembourg où l’intégrateur est largement représenté. »