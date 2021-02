Bien peu pariaient il y a encore un an sur une renaissance d’Avaya. Après être sorti du chapitre 11, puis s’être cherché en vain un repreneur, le spécialiste des communications unifiées signait en octobre 2019 un accord stratégique – celui de la dernière chance – avec RingCentral, un fournisseur de solutions de communications unifiées dans le Cloud. Bien lui en a pris. Outre une injection d’argent frais, cette coopération a donné naissance à l’offre UC-as-a-Service (UCaaS) Avaya Cloud Office. Celle-ci a été ajoutée à une souscription à Avaya OneCloud, aux offres Communications-as-a-Service (CPaaS), Device as a Service (DaaS) d’Avaya ainsi qu’à l’offre de cloud privé de la société de Durham pour donner naissance à OneCloud ARR.

Cette dernière connait un véritable succès. Le 31 décembre dernier, à l’issue du premier trimestre de l’exercice 2021 décalé, elle affichait un chiffre d’affaires de 262 millions de dollars, soit une croissance de 38% sur un an. Le taux d’exécution d’OneCloud ARR est sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars d’ici 2023, a assuré à nos confrères de CRN le CEO d’Avaya Jim Chirico à l’issue de la présentation des résultats financiers de la société. « Notre objectif est assez simple: devenir un chef de file en matière de solutions de communication et de collaboration cloud et de revenus récurrents », a-t-il ajouté.

OneCloud ARR permet à la clientèle existante de la société de migrer vers le cloud – un grand avantage pour les partenaires de distribution – tout en attirant également de nouveaux clients. Sur les 1.600 nouveaux comptes conquis au premier trimestre, environ 640 avaient choisi le cloud et une formule par abonnement. Les réservations d’Avaya sont en hausse depuis quatre trimestres consécutifs a indiqué Jim Chirico. Le mix de revenus récurrents a ainsi atteint 65% du chiffre d’affaires, contre 59% un an auparavant. En hausse de 4%, les revenus se sont établis à 743 millions de dollars, dont environ 75% étaient générés par le channel. La société a ainsi dépassé sa fourchette prévue de 710 millions de dollars à 730 millions de dollars, ainsi que les 724 millions de dollars attendus par Wall Street. Le bénéfice net non-GAAP a atteint 163 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action.

Pour l’exercice 2021, Avaya a revu ses prévisions à la hausse et table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 2,90 milliards de dollars et 2,94 milliards de dollars. OneCloud ARR devrait enregistrer entre 415 millions de dollars et 425 millions de dollars d’ici la fin de année.