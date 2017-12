Deux semaines après avoir annoncé qu’il s’apprêtait terminer sa réorganisation et à sortir du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, Avaya a atteint son objectif. Comme prévu, le spécialiste des communications unifiées a ramené sa dette initiale de 6 milliards de dollars à 2,925 milliards de dollars et dispose de plus de 300 millions de dollars de liquidités. « Moins d’un an après le début de notre restructuration dans le cadre du chapitre 11, Avaya émerge en tant qu’entreprise cotée en bourse avec un bilan considérablement renforcé. Dans l’ensemble nous avons réduit notre dette d’environ 3 milliards de dollars et nous sortons aujourd’hui (ndlr : du chapitre 11) avec plus de 300 millions de dollars en liquidités dans notre bilan. La réduction de notre dette et de certaines autres obligations à long terme va de plus améliorer les flux de trésorerie annuels d’environ 300 millions de dollars, comparé à l’exercice 2016 », indique le CEO de l’entreprise, Jim Chirico, dans un communiqué. « Nous avons désormais la flexibilité nécessaire pour investir dans le vaste marché en pleine croissance des centres de contact et des communications unifiées et terminer notre transformation en fournisseurs de logiciels, de services et de solutions cloud. »

Rappelant que la société dispose désormais d’un nouveau conseil d’administration et d’une nouvelle équipe de direction, il affirme qu’Avaya est prêt à entamer son plan de croissance et à créer de la valeur pour ses actionnaires. Le mois dernier, la firme de Santa Clara a nommé un nouveau conseil d’administration de sept membres, présidé par Jim Chirico, l’ancien directeur opérationnel promu président et CEO en octobre à la place de Kevin Kennedy. Parmi les nouveaux membres du board figurent notamment le président d’Infor, Stephan Scholl, et le directeur financier de Pitney Bowes, Stanley Sutula III.

La nouvelle direction va à présent entamer les démarches nécessaires afin que la société soit à nouveau cotée sur le New York Stock Echange. Elle a pour ambition de mettre 110 millions d’actions en circulation.

Le mois dernier, Avaya a amélioré son programme partenaires afin d’intégrer des intégrateurs cloud. Trois nouvelles spécialisations ont par ailleurs été ajoutées : Cloud Specialist, Avaya Delivery Partner et Cloud Wholesaler. De nouveaux rabais récompensant la fidélité, des fonds de développement stratégique ainsi qu’un nouveau système d’enregistrement des clients sont venus rafraîchir l’ancienne mouture.