On croyait qu’Oracle avait définitivement raflé la mise au détriment de Microsoft concernant TikTok. Dans un communiqué, le spécialiste des bases de données annoncait samedi qu’il avait pris une participation de 12,5% dans TikTok Global (son partenaire Wallmart ajoutant une participation de 7,5%) et avait été choisi pour devenir le fournisseur de technologie cloud sécurisé de ByteDance, un accord qui ne concerne pas que les américains « mais le monde entier » insistait la firme de Redwood Shores qui ajoutait que cette décision de TikTok avait été fortement influencée par le récent succès de Zoom dans le transfert d’une grande partie de sa capacité de visioconférence vers Oracle Public Cloud.

« TikTok a choisi la nouvelle infrastructure Cloud de génération 2 d’Oracle car elle est beaucoup plus rapide, plus fiable et plus sécurisée que la technologie de première génération actuellement proposée par tous les autres grands fournisseurs de cloud », déclarait modestement Larry Ellison. Le président fondateur et directeur technique d’Oracle se plaisait à rappeler que dans la dernière enquête 2020 Industry CloudPath d’IDC, sa firme a reçu le score de satisfaction le plus élevé.

« Dans le cadre de cet accord, TikTok fonctionnera sur Oracle Cloud et Oracle deviendra un investisseur minoritaire dans TikTok Global », déclarait de son côté la CEO de la société, Safra Catz. « Nous sommes confiants à cent pour cent dans notre capacité à fournir un environnement hautement sécurisé à TikTok et à garantir la confidentialité des données aux utilisateurs américains de TikTok et aux utilisateurs du monde entier. Cette sécurité grandement améliorée et cette confidentialité garantie permettront la croissance rapide et continue de la communauté d’utilisateurs TikTok au profit de toutes les parties prenantes. »

« ByteDance a reçu l’approbation provisoire d’un accord avec le gouvernement américain pour résoudre les problèmes en suspens, qui comprendra désormais Oracle et Walmart investissant ensemble pour acquérir 20% de la nouvelle entreprise TikTok Global », indiquait quelques heures après un autre communiqué d’Oracle. « Dans le cadre de l’accord, TikTok crée une nouvelle société appelée TikTok Global, qui sera chargée de fournir tous les services TikTok aux utilisateurs aux États-Unis et à la plupart des utilisateurs du reste du monde », précisait encore le document.

L’accord prévoyait que TikTok Global serait détenu majoritairement par des investisseurs américains, dont Oracle et Walmart. « Il s’agira d’une société américaine indépendante, basée aux États-Unis, avec quatre Américains sur les cinq membres du conseil d’administration. Elle créera plus de 25.000 nouveaux emplois aux États-Unis et versera plus de 5 milliards de dollars de nouveaux impôts au Trésor américain » annonçait encore Oracle précisant une entrée en bourse dans moins d’un an. « La propriété américaine de TikTok Global augmentera et continuera de croître au fil du temps », concluait l’éditeur.

Notons au passage que malgré le discours triomphant d’Oracle, TikTok Global ne devait pas couvrir le monde entier mais les Etats-Unis, auxquels s’ajouteraient sans doute quelques pays comme l’Ausrtalie et le Royaume-Uni. Voir plus si affinités ?

Et puis, patatras. Aux dernières nouvelles, le gouvernement chinois rejette l’accord entre ByteDance, Oracle et Walmart dans sa forme actuelle. De son côté, Donald Trump veut que ByteDance disparaisse totalement de l’accord et laisse toute la place aux Américains. Difficile de concilier ces deux visions. D’autant que les dirigeants des deux pays, pour employer un euphémisme, ne s’entendent pas trop.