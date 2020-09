Voilà une nouvelle qui devrait ravir Donald Trump : Oracle reste seul en lice pour reprendre les opérations de Tik Tok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. ByteDance a en effet fait savoir à Microsoft qu’il ne lui vendrait pas les activités US de la plateforme mobile de partage de vidéo et de réseautage social. C’est ce qu’a révélé dimanche la firme de Redmond sur son blog.

Le spécialiste des bases de données reste donc seul en lice. C’est une victoire pour Larry Ellison estime une partie de la presse américaine. Le président fondateur et directeur technique d’Oracle – qui en février a récolté des fonds pour financer la campagne électorale du président américain – s’était porté candidat pour la reprise de TikTok. Lors d’une conférence de presse en août, Donald Trump n’avait pas caché son soutien à cette option. « Eh bien, je pense qu’Oracle est une grande entreprise, et je pense que son propriétaire est un gars formidable. C’est une personne formidable. Je pense qu’Oracle serait certainement quelqu’un qui pourrait le gérer (Tik Tok) », avait-il déclaré.

D’après le Wall Street Journal, il ne s’agira pas d’une vente pure et simple comme le souhaite le gouvernement US, Oracle deviendrait le « partenaire technologique » américain de ByteDance. Les détails de la transaction ne sont pas encore rendus publics mais ils devraient être bientôt soumis aux régulateurs américains ont indiqué au Wall Street Journal des personnes proches du dossier. L’accord pourrait toutefois inclure une participation d’Oracle dans une entreprise américaine créée à cet effet. Oracle hébergerait les données de l’application vidéo sur son cloud. Cela permettrait d’apaiser les craintes de Washington concernant l’hébergement de données sensibles tout en satisfaisant les autorités chinoises qui refusent l’exportation de technologies clés d’IA a expliqué Yik Chan Chin, spécialiste de la politique mondiale en matière de médias et de communications à l’Université Xi’an Jiaotong-Liverpool à Suzhou.

Ce rebondissement intervient au moment même où Oracle publie les résultats du premier trimestre de son exercice décalé. Boostée par les solutions ERP Fusion et NetSuite, qui ont respectivement bondi de 33% et 23%, et par le télétravail, la firme de Redwood Shores a renoué avec la croissance, générant un chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars, en hausse de 2%. En croissance de 5%, le bénéfice net GAAP s’est établi à 2,25 milliards de dollars. On notera que la division hardware a enregistré des revenus stables de 814 millions de dollars et que le chiffre d’affaires provenant des services a régressé de 8% à 720 millions de dollars.